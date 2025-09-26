Cisqui: “Mirar ahora la clasificación no tendría sentido”

El entrenador del Extremadura, Francisco Javier ‘Cisqui’, afronta la visita al Águilas con un mensaje claro: partido exigente, mentalidad ganadora y cero excusas. “Será bonito, interesante y muy competitivo. Ellos en su campo son un equipo rocoso, fuerte y con las ideas claras. Nosotros iremos a buscar la victoria”, subrayó en la previa del choque que se disputará este domingo a las 18:30 horas en El Rubial.

El técnico explicó que la semana de trabajo ha estado orientada a corregir errores “ofensivos y defensivos” pese al buen rendimiento mostrado en las últimas jornadas. “Me enorgullece la competitividad con la que cada futbolista compite en cada tarea; quieren darlo todo en cada sesión”, apuntó.

Interrogado por el liderato, Cisqui evita la euforia: “Ahora mirarse la clasificación no tiene sentido. Lo que toca es asentarse en la competición, consolidar la estructura de cada domingo y pensar en los tres puntos en juego ante un rival difícil”. Tampoco el desplazamiento servirá de coartada: “No me quejaré nunca de la distancia. El plan de viaje está organizado y no hay excusas”.

En el plano táctico, insistió en dos ideas: atrevimiento con balón y vigilancias sin él. “Ellos transitan rápido, se repliegan y ordenan bien. No podemos cometer errores porque buscan rápido a los delanteros. Con balón, habrá que ser valientes y atrevidos; sin él, vigilancias defensivas al orden del día. Este Extremadura no puede perder ese punto de valentía para ir a campo contrario, ganar duelos y competir cada minuto”.

Sobre el plan de partido, recalcó que la “portería a cero” es una meta que acerca al éxito, pero no renuncia al protagonismo ofensivo: “En Segunda Federación es muy difícil marcar si no propones. Todos están bien preparados y ganadores de duelo; hay que desorganizarlos con propuestas. La suerte es un porcentaje muy bajo; cuenta lo que eres capaz de desarrollar y el atrevimiento con el que lo haces”.