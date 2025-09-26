Marrero confirma que el Badajoz acudirá al mercado

El Badajoz encara este domingo un nuevo compromiso liguero en Villafranca en un contexto marcado por la necesidad de reaccionar tras la derrota frente al Don Benito y la sanción federativa de tres puntos. En la previa, Juan Marrero repasó la actualidad del equipo, admitiendo que la situación «no es buena» pero apelando a la fortaleza mental y al trabajo como únicas fórmulas para enderezar el rumbo.

El técnico confirmó la baja segura de Pavón y la más que probable de Jorge Barba, que recibió cinco puntos en el talón tras un golpe en el último partido. Aun así, insistió en que «el equipo ha trabajado bien» durante la semana. Sobre el rival, subrayó que el Villafranca es «un equipo joven, con mucho desparpajo y velocidad», y que el objetivo será «neutralizar sus virtudes y explotar sus puntos débiles».

Marrero evitó dramatizar con la deducción oficial de puntos y recordó que «para recuperar el terreno perdido hay que corregir los fallos en el campo». También señaló la falta de acierto en ambas áreas como la principal carencia a mejorar.

Respecto al mercado de fichajes, avanzó que el club está trabajando para incorporar «uno o dos jugadores de ataque y quizá otro centrocampista», consciente de que la plantilla necesita más recursos. Mientras tanto, apeló a la unidad del vestuario. «Queda mucho, pero tenemos que empezar ya a sumar de tres», aseguró.