El Al-Qázeres emprende su camino en pista del Canoe

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura inicia este sábado su quinta temporada -tantas como se han disputado desde su creación- en la Liga Femenina Challenge. Visita al Real Canoe a las 17.45 horas con la incógnita de saber si las buenas sensaciones dejadas en la pretemporada son reales.

Antes, en la mañana de este viernes, el club se dio un buen baño de autoestima en la plaza Mayor de Cáceres, donde se montó un acto de presentación con la presencia del alcalde la ciudad, Rafa Mateos, y el representante del principal patrocinador privado, el gerente de Alter Enersun, Raúl García. Ambos dieron muchos ánimos al equipo y mostraron su confianza en que, como coincidieron, seguirán siendo un ejemplo para las niñas.

Por el Al-Qázeres habló su presidenta, Ana Álvarez, que se deshizo en agradecimientos hacia instituciones y empresas colaboradoras. «Seguimos con nuestros valores de humildad, honradez y trabajo. Continuamos con nuestro trabajo de cantera para que nuestras jugadoras vean un proyecto sólido. Intentamos que las chicas sigan jugando, puedan hacer deporte y no haya abandono en edades tempranas, y que nuestras jugadoras de Liga Challenge sean sus referentes. Es una competición que en estos seis años ha demostrado ser atractiva, exigente e igualada, y que apuesta claramente por la jugadora nacional», dijo. Se mostró optimista de que «vamos a conseguir hacer una buena temporada».

Las jugadoras hicieron entrega de sendas camisetas de regalo a Mateos y García, que posaron sonrientes con ellas.

Más sabor portugués

La plantilla se ha renovado bastante, pero menos que otros veranos. Sigue entrenada por Jesús Sánchez, que ha perdido una pieza importante como la pívot argentina Diana Cabrera, sustituida por su compatriota Victoria Gauna. Sí ha mantenido otras de fuerte valor como Lucía Fontela, Lucía Méndez, Josephine Filipe y Clara Prieto.

Lo que más ha caracterizado su prospección de mercado ha sido la llegada de dos jugadoras portuguesas que se unen a Filipe. Hay muchas esperanzas en las exteriores Raquel Laneiro e Inés Ramos. También es fuerte la apuesta por la interior Nerea Liste.