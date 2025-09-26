Sed de gol del Cacereño Femenino ante el colista

No esperaba el Cacereño Femenino llegar a la cuarta jornada sin haber ganado aún y con un solitario punto, lo que le sitúa en la duodécima posición. Este sábado tendrá la ocasión de redimirse en su visita al Europa, que le recibirá desde las 19.00 horas en una situación aún peor: colista.

Especialmente preocupante está siendo la falta de acierto de cara a la portería rival del CPC, que en cuatro encuentros -tres de la Primera Federación Femenina y uno de Copa de la Reina- no ha conseguido marcar todavía.

Hay que mejorar, es obvio. Ernesto Sánchez, entrenador del conjunto verde, reconoce que la situación «es compleja» y que «los resultados no son buenos». Sin embargo, afirma que «el equipo está trabajando bien y ello nos hace ir con esperanzas».

Un oponente que «engaña»

Sobre el rival, destaca que «es un equipo que trata bien el balón, un equipo que intenta asociarse, que es muy peligroso. Con jugadoras determinantes arriba y de mucha calidad, y además tienen a una de las máximas goleadoras de la competición, como es Clara, y su capitana, uno de sus emblemas». Aun así, confía en poder «neutralizarla y estar bien» frente a este rival, ya que «es un conjunto que engaña porque los partidos los plantea bien».

El técnico admite que «nuestro inicio de competición está siendo duro» y que «obviamente no hemos tenido tampoco una pizca de suerte», pero espera que «ahora quizás nos pueda cambiar ya ese sino de tener esa ansiedad de que consigamos disfrutar jugando y, a partir de ahí, ser nosotras mismas y que podamos tener un buen resultado allí en Barcelona».

Por último, Sánchez confía en «tener un poquito de suerte» y «consigamos materializar algún gol» para poder «tener tranquilidad y jugar como sabemos», pues «este equipo está trabajando con mucha confianza» y lo único que les falta es «estar tranquilas, confiar en nosotras mismas, ser equipo, ser un grupo de jugadoras que va todas a una y, a partir de ahí, vendrá todo rodado».