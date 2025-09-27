El Badajoz, ante un nuevo punto de partido en Villafranca

A pesar de estar solo en el mes de septiembre, el Badajoz ya afronta cada encuentro como si de una final se tratase. El equipo que dirige Juan Marrero se enfrenta este domingo a las 12.00 al Villafranca a domicilio con el único objetivo de sumar una victoria que le permita ir sacando la cabeza poco a poco de los últimos puestos de la clasificación.

La oficialidad de la sanción de tres puntos tras no presentarse ante el Azuaga en la primera jornada liguera, sumada a las dos derrotas consecutivas que el cuadro pacense sufrió ante Santa Amalia y Don Benito, sitúan actualmente a los blanquinegros en el último lugar de la tabla, con la permanencia a cinco puntos, el playoff a nueve y el liderato a doce.

Por si fuera poco, el plantel blanquinegro aún no sabe lo que es meter un gol esta campaña. Frente al Santa Amalia, el equipo tuvo un buen tramo inicial que se disipó con el paso de los minutos, gozando de algún acercamiento que no entrañó demasiado peligro.

La situación se repitió ante el Don Benito. Tras marcharse al descanso por debajo en el marcador y con la sensación de que si el cuadro calabazón hubiese estado más fino el resultado habría sido más abultado, el Badajoz inició el segundo tiempo más activo pero con la pólvora mojada. Salvo alguna acción aislada de Borja Domingo, la defensa rojiblanca no pasó excesivos problemas durante el enfrentamiento.

Mercado y bajas

Como no podía ser de otro modo, esta situación ha generado inquietud en los despachos del Nuevo Vivero. Según confirmó este viernes Juan Marrero en la rueda de prensa previa al partido ante el Villafranca, la entidad pacense está peinando el mercado en busca de dos futbolistas ofensivos y, en caso de ser posible, otro para la medular.

También confirmó Marrero ante los medios que Pavón está descartado para el domingo y que Barba, casi con total seguridad, tampoco podrá estar tras sufrir una herida en el talón ante el Don Benito que necesitó de cinco puntos.

Villafranca invicto y con viejos conocidos

Las sensibles bajas y la pésima dinámica complican aún más las cosas para el Badajoz, que tendrá delante a un Villafranca que no conoce la derrota en lo que va de temporada. El equipo que dirige Javi Pérez se sitúa en tercera posición con siete puntos tras haber empatado en la primera jornada ante el Moralo y después de haberse impuesto a Montijo y Pueblonuevo.

Como el propio Marrero aseguró este viernes, la escuadra villafranquesa destaca por ser un equipo muy rápido, joven, que se hace fuerte en las transiciones y que sabe gestionar a la perfección cualquier contexto de partido.

Quien afrontará un choque especial será Agustín Izquierdo. El defensor pacense abandonó este verano la disciplina blanquinegra en calidad de cedido para recalar en un Villafranca con el que ha disputado los tres partidos de liga como titular. Ocupando la posición de central zurdo, Izquierdo ha jugado todos los minutos hasta la fecha y está demostrando un alto nivel en salida de balón, juego aéreo y en la disputa de duelos.

Con todo, el Badajoz visita este domingo una plaza nada sencilla inmerso en una situación desastrosa que permite pocos fallos más. El margen del cuadro pacense se ha acortado drásticamente tras un pésimo arranque, tanto en los despachos como en el césped, y todo lo que no sea sumar de tres será tirar más piedras sobre un tejado al que le queda poco aguante.