El Badajoz refuerza su ataque con la llegada de Karim Abubakar

El primero de los tres refuerzos que mencionó Juan Marrero en la rueda de prensa del viernes ya es una realidad en el Badajoz. El cuadro blanquinegro hizo oficial en la tarde de este sábado la llegada de Karim Abubakar, delantero ghanés de 28 años que aterriza en la capital pacense tras jugar en el Al-Qasim de la liga de Irak.

Formado en clubes de Ghana, Abubakar dio el salto al fútbol español en 2013, cuando recaló en el Leganés. Para completar su formación, el cuadro pepinero lo cedió primero al Alcorcón B y posteriormente al Conquense.

En 2015, el ariete vivió su primera experiencia en el fútbol extremeño. El Don Benito se hizo con sus servicios, aunque solo llegó a disputar un partido con el conjunto calabazón. Eso sí, en ese único choque anotó un gol.

La temporada 2016/17 la jugó en el Valdivia, donde firmó ocho tantos. Su buen rendimiento le abrió las puertas de la UP Plasencia en la campaña siguiente, completando su mejor curso con 13 goles en 38 partidos.

En la 2018/19 regresó al Don Benito, aunque apenas disputó media temporada antes de recalar en el Algeciras. Con los rojillos firmó siete goles en 23 partidos, números que le valieron para continuar un año más en el club, ya en Segunda B tras el ascenso. En esa categoría disputó 26 partidos, sumando tres tantos.

Su siguiente destino fue el Yeclano, también en Segunda B, donde repitió cifras con tres goles en 24 encuentros. Después inició una etapa internacional en ligas tan diversas como la israelí, maltesa y azerí, hasta llegar a la liga iraquí.

Su última experiencia en España antes de esa aventura exterior fue en la 2023/24 con el Águilas (Grupo IV de Tercera Federación), donde disputó 11 partidos y marcó dos goles.

Con esta incorporación, el Badajoz suma a sus filas a un delantero experimentado, con amplio recorrido en el fútbol español y en ligas extranjeras, que llega con el reto de aportar gol y confianza a un equipo necesitado en lo ofensivo.