El Cacereño continúa sumando

1-BARAKALDO: Ispizua, Beñat De Jesús.Arana, Dufur, Pedernales, Naveira (Ekaitz, 86´), Huidobro, Íñigo Muñoz (Sabin Merino, 57´), San Bartolomé (Mandiang, 57´), Eric Pérez (José De León, 73´) y Valiño (Galarza, 73´). 1-CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, Adri Crespo, Joserra, Raúl Sanchís, Deco (Rementería, 71´), Ajenjo (Guti, 87´), Berlanga (Oussama, 61´), Sanchidrián (Morales, 71´) y Diego Gómez (Carlos González, 61´). GOLES: 0-1 (5´) Berlanga. 1-1 (66´) Sabin Merino. ÁRBITRO: Manuel Pozueta (Colegio cántabro). Tarjetas amarillas a los visitantes Iván Martínez y Berlanga. INCIDENCIAS: Estadio Lasesarre. 2.313 espectadores, con presencia de aficionados del Cacereño en las gradas.

Tercer empate de un Cacereño que no pudo defender el gol de Berlanga con el que se adelantó. La misma historia se repite en el Barakaldo, que logró las tablas por tercera vez también esta temporada, aunque en este encuentro tuvo más oportunidades para poder sentenciar la contienda, más le faltó puntería o se encontró con las buenas intervenciones de un acertado Nieves.

Con presencia de afición verde, a la hora del vermut y con 25 grados, y con dos novedades, Diego Gómez y Raúl Sanchís, en el once titular con respecto a su última victoria ante el Mérida y se presentaron en Vizcaya dispuestos a llevarse los puntos que no pudieron conseguir en su visita al campo del Arenas Club, donde empataron (2-2), Julio Cobos, el técnico del CPC, comentó en la previa que había dos hombres tocados. No quiso dar sus nombres, pero no estaban en la convocatoria, Iván Fernández y César Gómez, ambos protagonistas en la jornada anterior.

Con el capitán, Deco, y Ajenjo, en la sala de máquinas verde, los extremeños, en este partido de granate y blanco, presionaron muy arriba desde el pitido inicial. Gracias a ello, robaron un balón en el círculo central, Diego Gómez abrió a su izquierda hacia Berlanga, y este, veloz y desmarcado, lanzó un chut duro y raso que se convirtió en el primer tanto de la soleada tarde. Los extremeños, que habían pecado las jornadas anteriores con errores en la finalización, acertaron en la primera llegada con peligro.

Y no cejaron en su empeño de empezar a defender en área rival , ante unos gualdinegros, a los que les costó un mundo salir de su parcela con el esférico jugado, Pero, tras unos minutos de desconcierto por el gol encajado, buscaron el antiguo recurso de enviar balones al corazón del área, y así provocaron tres saques de esquina prácticamente seguidos. No tuvieron premio y sí llegó la primera oportunidad del partido en el minuto 21, más un desmarcado Íñigo Muñoz lanzó el balón fuera de manera incomprensible.

Apenas sufrió el decano del fútbol extremeño, pues se sucedieron las ayudas cuando hizo falta y Nieves vio plácidamente la contienda. Aunque estos tampoco llegaron ante Ispizua, que solo vio un córner en este periodo en su portería, aunque al botarse este, Berlanga la puso para que Diego Gómez enviara un testarazo arriba del larguero.

Buena defensa verde

El empuje local , que ahora encerraba en su terreno a los de Cobos, tampoco tendría resultados en otro balón al área que Pedernales remató con la cabeza para que se luciera el guardameta albaceteño con una gran estirada. Pero los ímpetus vizcaínos, provocaron dos tarjetas amarillas y que las gradas animaran ahora sin descanso para ayudar a los suyos en la búsqueda del empate. No llegaría en este periodo, los minutos fueron pasando sin mayores sobresaltos y todavía pudo intentar enlazar un contragolpe los cacereños que terminó con un nuevo disparo desde 25 metros Sanchidrián, manso a las manos de Ispizua.

Tras el paso por vestuarios, el Barakaldo quiso llevar de nuevo la iniciativa. Avisó con algún remate desviado ante un Cacereño que se dejó querer y que salió en rápidas contras en cuanto tuvo oportunidad. El capitán Deco, por el que pasaron la mayoría de los balones de los verdiblancos, estuvo dando una clase magistral de control y toque en el centro del campo.

Ante ello y la inoperancia atacante local, Imanol De la Sota dio frescura a los suyos con los primeros cambios y la incorporación del ex del Athletic de Bilbao, Sabin Merino, y de Mandiang, que provocaron nada más salir que Valiño se quedara solo y nuevamente que tuviera que salvar los muebles el cancerbero Nieves. Por su parte, Julio Cobos también vio un panorama que se oscurecía y sacó del terreno de juego al goleador, Berlanga, que tenía una tarjeta amarilla, y a Diego Gómez, para que Oussama y Carlos González ayudaran en los contragolpes.

Y acertó el técnico local. Otra pelota bombeada al punto de penalti, Nieves despejó de puños muy corto y el experimentado Sabin Merino, un par de metros fuera del área, empalmó el balón según le vino para conseguir el tanto del empate que, a la postre, sería definitivo.

Más cambios

La respuesta del técnico del Cacereño fue dar entrada a Morales y Rementería para poner orden de nuevo en un equipo que se vio dominado y sin salida ante los de Lasesarre. Su papel ahora no pasó de ser más que un frontón, que aguantó los pelotazos y los devolvió, pero sin proponer gran cosa y sin llegar al área de Ispizua.

El que pudo ganar fue el conjunto gualdinegro. En el 82, de nuevo Sabin Merino, a tres metros escasos de la portería, envió el esférico por encima del larguero, perdonando la mejor ocasión del conjunto fabril. En las postrimerías entró Guti para ayudar en el tramo final, aunque los de Cáceres solo fueron capaces de provocar un saque de esquina, tres en este periodo, botados sin mayores sobresaltos. Al final, reparto de puntos, con un mal sabor de boca para los vizcaínos y uno agridulce para el CPC.

El próximo duelo, en Lugo, y después ante el Tenerife se espera que en el Príncipe Felipe.