El Cacereño Femenino despega en Barcelona

2-EUROPA: Janet, Serrat, Núria Ferrer (Núria Benet, 58´), Júlia Gómez (Galceran, 79´), Pixu (Aina Torres, 58´), Natalia, Miriam, Sara López, Clara, Ari Márquez, Haizea. 3-CACEREÑO FEMENINO: Delia, Victoria Arévalo, Midori (Raquel, 58´), Matlou, Sara Rubio, Nerea Sánchez, Bela, Lezcano (Ida, 78´), Sara Carrillo (Yorladiz, 58´), Cora Jiménez, Acedo (Aya, 78´). GOLES: 0-1 (23´) Cora. 0-2 (45´) Sara Carrillo (pti.). 0-3 (64´) Nerea. 1-3 (67´) Clara. 2-3 (87´) Galceran. ÁRBITRO: Muñoz Di Giovambattista (Colegio catalán). Tarjetas amarillas a Pixu, Miriam, Núria Ferrer; Arévalo, Acedo. INCIDENCIAS: Encuentro de Primera Federación Femenina disputado en el Nou Sardenya.

El Cacereño Femenino consiguió su primera victoria de la temporada y lo hizo en casa de uno de sus rivales de la zona baja, el CE Europa. Las de Ernesto Sánchez acabaron pidiendo la hora en un encuentro que dominaron claramente en la primera mitad, en la que consiguieron poner el 0-2 en el marcador. En la segunda, sin embargo pusieron cerco a la portería de Delia y, pese a que Nerea puso el 0-3 en el 64, dos tantos del Europa llevaron el choque a un final de infarto, aunque aguantó el Cacereño las acometidas.

Celebración final del Cacereño. / Cacereño Femenino

Las verdes tenían claro que era una gran oportunidad y saliaron a por todas al terreno de juego, haciéndose dueño del balón desde el principio y encerrando al Europa en su campo. Las extremeñas tenían el balón y lo movían con criterio y velocidad, buscando siempre la puerta contraria, que a punto estuvieron de perforar en el minuto 4, con un remate a bocajarro de Cora que se iba fuera por poco. Insistía el Cacereño ante un rival al que el balón apenas le duraba dos segundos en los pies y Carrillo tuvo otra buena ocasión en el minuto 7, con una vaselina que conseguía superar a la guardameta local en su salida, pero la central Sara aparecía para sacar el balón in extremis bajo palos.

Equilibrio

Poco a poco parecía que se calmaba el equipo de Ernesto Sánchez y que el Europa conseguía frenar las acometidas de su rival, incluso probaron suerte las locales con un remate lejano de Miriam que se fue directamente fuera.

Esa acción espoleó de nuevo a las extremeñas, que volvieron a la carga y ponían de nuevo a prueba a la guardameta local en el minuto 17, con un remate desde la frontal de Acedo que Janet conseguía detener en dos tiempos.

El Cacereño volvía a tener la pelota y cada vez llegaba con más peligro al área contraria, hasta que en el minuto 23 un saque de esquina ejecutado por Sara Rubio lo remataba Cora de cabeza enviando el balón al fondo de las mallas.

En la ofensiva

No se conformaron las de Ernesto Sánchez, que apenas dos minutos más tarde pudieron hacer el segundo en un centro lateral de Midori que Carri remataba, demasiado alto. Seguían sucediéndose las llegada, y en el 31 era Carrillo la que no acertaba con la puerta contraria tras el saque de una falta. En el 35 Bella, tras un córner, estrellaba la pelota en el larguero. No conseguía reaccionar el Europa, que ya en el descuento de la primera mitad acababa cometiendo penalti al intentar frenar la enésima internada de las visitantes. No fallaba Sara Carrillo, que colocaba el 0-2.

Ya en la segunda mitad, el Europa salió a por todas. No tenían ya nada que perder las catalanas, que se fueron arriba con todo ante un cacereño más conservador. Apretaban las locales, que ya en el minuto 51 consiguieron contabilizar su primer disparo a puerta de todo el encuentro, pero por fortuna para las extremeñas, Clara estrellaba el balón en el palo. Las locales ponían cerco a la portería contraria y en el 54 era Haizea la que obligaba a lucirse a Delia. Probaba suerte poco después Pixu en un acoso y derribo total del Europa que conseguía salvar el Cacereño. Sufrían las de Ernesto Sánchez, pero cuando peor estaban las cosas para ellas, en un contragolpe, arrancaban las visitantes una falta directa que Nerea enviaba a la escuadra firmando el 0-3.

Apuros finales

El gol no amilanó a las catalanas, que apenas 3 minutos más tarde recortaban distancias con un gol de Clara. Un tanto que dio alas al Europa, que puso todo su empeño en buscar el segundo. Defendía con orden el Cacereño Femenino, que incluso pudo sentenciar el partido a la contra en el minuto 85, pero Sara Rubio no conseguía superar a la portera local en el mano a mano. Y de lo que pudo ser el 1-4, se pasaba en apenas un minuto al 2-3 en una falta que Galceran enviaba al fondo de las mallas, poniendo la emoción a tope.

Fueron unos minutos finales de infarto, con el Europa volcado en busca del gol del empate y el cacereño defendiendo con uñas y dientes. Consiguieron las visitantes su objetivo, frenando las internadas del conjunto catalán para conseguir saldar el duelo con tres puntazos.