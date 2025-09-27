Baloncesto. Copa España
El Cáceres cumple en Getafe y este domingo conocerá si se clasifica para dieciseisavos
El equipo extremeño gana en Copa España tras un encuentro muy equilibrado (78-80)
Cumplió el Cáceres Basket con su misión de vencer en casa del Getafe (78-80), pero ello no le asegura una plaza en los dieciseisavos de final de la Copa España. Ello lo podrá conocer este domingo en función de los resultados que se den.
Fue un encuentro muy equilibrado, en el que al final los de Jacinto Carbajal estuvieron más acertados para poder llevarse el triunfo. Sin embargo, los madrileños, de la mano de Akimwole y Parra, ambos con 19 puntos, estuvieron cerca también del éxito.
Los parciales son bien indicativos del equilibro que hubo en la cancha getafense: imponiéndose los locales en el primero (19-15) los cacereños en el segundo (17-23) y ser los últimos especialmente igualados, con 25-24 y 17-18.
Los nombres
En los extremeños el mejor volvió a ser Leveque, dueño y señor de las zonas, con 21 puntos y 10 rebotes. Además, saltaron a pista Mendes (4). Palazuelos (11), Foreman (10), Mazaira (9), Luis Garcia (3), Strikker (11), Nico Marina (9) y Albert Lafuente, el único jugador que no anotó por los extremeños.
Ahora, además de conocerse si continúa el equipo en Copa España, todo se quiere centrar realmente en el inicio liguero en la Segunda FEB del próximo fin de semana an pista el Castillo de Gorraiz Valle de Egués navarro.
