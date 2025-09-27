El Extremadura defiende en Águilas su liderato

El Extremadura ya ha rebasado el periodo de climatización en esta liga. A la velocidad de la luz. Las tres victorias de inicio de competición, aliñadas de buen fútbol, han convencido al plantel para darse cuenta de que hay nivel para soñar por todo. Y con ese convencimiento ha partido la expedición azulgrana a tierras murcianas, donde este domingo se mide al Águilas, en el estadio del Rubial, a partir de las 18.30 horas. Un partido que se presupone bastante complicado ante un rival que tampoco ha perdido en los tres primeros encuentros.

Con mentalidad ganadora. Así los quiere Cisqui a sus jugadores. Sabe que ganar fuera de casa siempre es difícil, pero confía ciegamente en las posibilidades de los suyos.

Para el partido ante el Águilas, el Extremadura sólo cuenta con la ausencia de Robe Moreno, cuya recuperación de fractura del codo va más rápida de lo esperado. Se unen las buenas noticias.

En lo deportivo, no se prevén muchos cambios en el once del Extremadura. Cisqui seguirá apostando por su defensa ahora habital, donde Samu Hurtado parece haberse ganado el puesto en el once en detrimento de Tala. Otro que parece fijo, pero que ahora debe esperar su oportunidad, es Miguel Núñez, ya que el centro del campo con Marco Manchón y Zarfino ha funcionado muy bien.

Esa fe ciega en el equipo la representa muy bien Dieguito, que volverá a ser titular. En la previa del partido comentó que «este Extremadura tiene un ritmo de la ostia. No es solo por las tres victorias; es por la intensidad que metemos en cada entreno y en cada partido. Vamos con esa actitud de ganar los tres puntos», afirma.

El de Solana de los Barros también advierte de la dificultad del partido: «Allí va a ser un partido muy complicado. Es un equipo que no ha perdido todavía, muy competitivo y más en su casa, un campo pequeño donde aprieta la gente», avisa. En ese escenario, el plan del vestuario no cambia: «El míster nos lo tiene inculcado: hay que ser atrevidos. Por mi posición tengo ese perfil, pero se está viendo un equipo atrevido cada jornada».

El Águilas, por su parte, espera seguir con la dinámica de no perder, pero enciende todas las alarmas ante el líder. Adrián Hernández, su entrenador, considera que «el Extremadura es ahora mismo un equipo con una gran dinámica y con jugadores que están marcando diferencias como Frodo, Diego o Callejón».

El Águilas cuenta con las dudas de Antonio Sánchez, Ángel López y Seth Vega hasta última hora.