Gran inicio liguero del Al-Qázeres

66-SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE: Cristina Mato (6), Clara Rodríguez (13), Santana (4), Paola De Mier (2), Lucía Fleta (16). También jugaron: María Torres (13), Carla Flores (2), Ane Esnal (8), De Sousa (2). 75-ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Laneira (23), Lucía Méndez (3), Nerea Liste (10), Inés Tavares (16), Josephine Filipe (11). También jugaron: Lucía Fontela (4), Clara Prieto, Carmen Suárez, Victoria Gauna (8). MARCADOR POR CUARTOS: 6-16, 28-39, 47-56 y 66-75 (final). ÁRBITROS: Asunción Langa de Martín y María Muñoz Herrera (Colegio madrileño). Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de la primera jornada de la Liga Challenge disputado en el pabellón del Real Canoe Pez Volador.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura saldó con triunfo su primer encuentro de la temporada, en la cancha del Real Canoe. Las de Jesús Sánchez consiguieron imponer su ley en la pintura gracias al acierto, sobre todo, de Raquel Laneiro e Inés Tavares, que incluso en los peores momentos, en el inicio del último cuarto, consiguieron sacar a flote al equipo.

El Canoe apostó de inicio por una férrea defensa en zona que se le atragantó a las cacereñas. Las visitantes, sin embargo, no se dejaron llevar por los nervios, buscaron soluciones y las encontraron en el tiro exterior. Laneiro firmaba un triple que daba alas a las suyas. El equipo trataba de romper la defensa local a base de velocidad y el encuentro entró en una fase de alto voltaje, con un ritmo altísimo que parecía beneficiar a las extremeñas. La lusa era una pesadilla para la defensa local y mediado el cuarto todos había sumado ya diez puntos que, junto a los cinco de Tavares, firmaban el 10-15.

El Canoe lo vio claro. Tenía que dormir el partido y frenar a la dupla rival. Mientras, Fleta se encargaba de machacar el aro contrario y con 8 puntos consecutivos le daba la vuelta al electrónico en apenas un minuto (18-15). Pero las de Sánchez no perdían la calma, movían bien el balón y acababan por encontrar hueco para poner el 20-23, aunque dos tiros libres locales dejaban el marcador en un ajustado 22-23 al final del primer cuarto.

Cambio

La dinámica cambió en el inicio del segundo cuarto. Las defensas se impusieron a los ataques, y la primera canasta casi dos minutos y medio en llegar. Lo conseguía Gauna, que volvía a colocar a las visitantes con tras puntos de renta, una renta que el Al-Qázeres conseguía mantener hasta el ecuador de este cuarto, con 24-27.

El partido volvía a abrirse tímidamente en la segunda mitad del cuarto, con la vuelta de Laneiro y la aparición de Nerea Liste, que sacó a las visitantes del atolladero y consiguió culminar un parcial de 2-9 que colocaba a las de Jesús Sánchez con 10 puntos de renta a falta de 48 segundos para el descanso (26-36). Al final conseguían salir bien a la contra para llegar al minuto 20 de partido con una renta de 11 puntos (28-39).

Control

Aguantó el tipo el Al-Qázeres tras el descanso. Las locales saltaron a la cancha decididas a recortar distancias, tratando de meter una marcha más a su juego y hacer correr al rival, pero lo cierto era que las extremeñas tenían el partido controlado y aunque el juego se igualó en la cancha, las de Jesús Sánchez conseguían mantener su renta en el electrónico.

Tavares y Laneiro continuaban liderando el ataque de las extremeñas, que mediado el tercer cuarto aún ganaban de 12 puntos (40-52). Sin embargo, no conseguían las visitantes acabar de romper el partido ante un Real Canoe que apretaba con todo y que conseguía incluso acercarse en la recta final del cuarto para entrar en los últimos diez minutos con 9 puntos de desventaja (47-56). El equipo madrileño apretaba los dientes en defensa y aprovechaba el desgaste físico de un rival con pocas alternancias en el banquillo para meter una marcha más y estaba consiguiendo salirse con la suya. Ahora eran las locales las que habían conseguido secar por completo el ataque de su rival y conseguían firmar un parcial de 9-2 que las colocaba a solo dos puntos cuando restaban aún siete minutos de partido (56-58).

Decisivas

Raquel Laneiro y Tavares aparecían de nuevo para mover el marcador visitante con un parcial de 0-5 (56-63, minuto 34). A partir de ahí, el equipo visitante supo jugar con el reloj y el marcador para mantener a raya a un Real Canoe que apretaba, pero que no conseguía doblegar al rival.

Finalmente, el cuadro extremeño sumaba un triunfo que le ayuda a comenzar extraordinariamente la temporada.