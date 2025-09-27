El Mérida quiere reaccionar en Zamora

El calendario ha querido que el Mérida juegue dos partidos consecutivos a domicilio, por lo que, tras el derbi ante el Cacereño, ahora le toca jugar en el Ruta de la Plata de Zamora este domingo a partir de las 16.00 horas. El equipo de Juan Sabas ha realizado una importante inversión este verano con el objetivo claro de luchar por los playoffs de ascenso.

Tiene en común con el cuadro emeritense que ambos tienen plantillas prácticamente nuevas y se les está notando la falta de acople en estas primeras jornadas, aunque los castellanoleoneses todavía no han perdido habiendo cosechado una victoria y tres empates, por la victoria y las tres derrotas romanas, la última, ante el cuadro de Cáceres, protagonizando el partido que menos le ha gustado a Fran Beltrán, por eso el técnico emeritense reconocía que “mi obligación es corregir ciertas cosas, matizar, ver en qué cuestiones estamos fallando, pero trabajar también para las cosas que hacemos bien, hacerlas mejor.No es siempre como jugando de esta manera, no hemos sacado un resultado, tenemos que hacer lo opuesto”.

Con respecto al encuentro de esta jornada, “creo que jugamos contra uno de los tres equipos de cuarenta que están invictos en este momento en Primera Federación. En un campo duro y contra un equipo que ha invertido mucho este año para hacer una plantilla con el fin de ascender a Segunda División”, con lo cual, preveía “un partido difícil”, en el que en el resultado “puede pasar de todo y lo tenemos que asumir. Ahora, como no siempre puedes ganar, como mínimo tú tienes que elegir la manera en la que haces las cosas y yo quiero ver que mi equipo se parece y es fiel a lo que hemos sido desde que esto empezó hasta el día del Cacereño”. Así pues, el técnico está convencido de que “podemos ganarles.Tenemos que ir con la ambición de ganar y con la creencia de que nosotros también somos un buen equipo y de que podemos ganar en cualquier sitio”.

Superioridad

Beltrán entendía que el Zamora en sus dos partidos de casa, en los que empató sin goles ante el Celta Fortuna y ganó por la mínima al Lugo, “se han mostrado superiores a dos muy buenos equipos en este caso”. En lo que, de momento, no destaca el rival es en la faceta goleadora, pues solo lleva dos goles, uno del exjugador del Mérida, Javi Eslava, y el otro de un rival en propia puerta: “es curioso, porque es verdad que le está costando hacer gol a un equipo que tiene a Eslava, a Carbonell, a Farrer, a Kike Márquez o a Loren Burón. Por escasez de atacantes no es, pero luego las piezas hay que encajarlas y al final cuando haces ese tipo de plantilla, pues lo que pasa siempre, que llevamos cuatro jornadas y parece que llevemos treinta y tres. Entiendo la inmediatez, pero todavía es pronto y también ellos tienen que estar en ese proceso en el que en el que tienen que conjuntarlo todo”.

No estará Jacobo y Víctor Corral llega entre algodones. El que todavía “tiene que mejorar” es el último en llegar, Rui Gomes. Con respecto a un posible once titular, “hay jugadores que no están teniendo minutos en este inicio de la temporada y que están haciendo y opositando para tenerlos”.

Viejos conocidos

Enfrente habrá varios viejos conocidos de la afición romana, pues, además del propio Sabas y del mencionado Eslava, la pareja de centrales puede ser la formada por Athuman y Erik Ruiz. No tendrán disponible por sanción a Clavería y es duda Álvaro Romero. Después de este inicio liguero, Sabas reconocía que “hasta ahora hemos demostrado ser un equipo muy sólido a nivel defensivo y generador de ocasiones, pero tenemos que ser un equipo más rápido, vertical, y más certero en los metros finales para tener esa diferencia positiva que te ponga en los puestos de arriba”.

Con respecto al Mérida, lo definía como un equipo que “después de un campañón que hizo la temporada pasada, se le han ido futbolistas importantes, pero ha firmado también muy bien. Es un equipo vertical, bien estructurado a nivel táctico y con jugadores hábiles. En el uno contra uno, tenemos que estar atentos a esa circunstancia”.