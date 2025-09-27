El Villanovense, a seguir como único que lo ha ganado todo

No puede negarse que el grupo XIV de la Tercera Federación tiene una original tabla clasificatoria. Cualquier observador ajeno a lo que ha sucedido en este inicio de temporada se sorprenderá al ver un equipo con saldo negativo de puntos ocupando la última posición. Y, además, que ese club sea el gran favorito para ser el primero al final. Y es que una vez que se hizo oficial el resultado Badajoz 0-Azuaga 3 de la primera jornada, con derrota y castigo de menos tres puntos al equipo local por incomparecencia, la clasificación de esta liga es una de las más sorprendentes que ha tenido en toda su historia.

Este fin de semana se han programado los partidos de la cuarta jornada con los extremos de la tabla como puntos destacados: el Villanovense es líder en solitario, siendo el único que ha ganado los tres partidos disputados hasta el momento y el Badajoz es el increíble colista con ese llamativo -3 en su casillero; ambos juegan fuera de casa.

Todos los partidos se juegan el domingo, cinco de ellos en horario matinal.

Azuaga-Villanovense, arriba

Y la otra consecuencia de la resolución del Comité de Competición ha sido que el Azuaga suma tres puntos que le elevan al subcampeonato provisional. De esta manera el Azuaga-Villanovense (12.15), segundo contra primero, es objetivamente el partido más interesante de la jornada.

Sin apartar la vista de la zona noble, pero forzando la mirada para alcanzar a la vez la parte baja, el duelo Villafranca-Badajoz (12.00) es el otro partidazo de la cita matinal en el enfrentamiento del tercero contra el último, con todo lo que ello significa a modo de presión para los futbolistas de Juan Marrero.

También por la mañana se juega el Don Benito-Llerenense (12.00) en un espectacular choque entre dos de los aspirantes a todo esta temporada.

Y completan la programación de la mañana de este domingo, en esta cuarta jornada, otros dos partidos con mucho en juego: Diocesano-Atlético Pueblonuevo (12.00) es un encuentro de indudables necesidades, porque los locales quieren ganar tras sumar tres empates seguidos y los visitantes puntuar ya que perdieron los tres.

Y finalmente en el Calamonte-Jaraíz (12.30) aparecen los de casa sin victorias hasta el momento y los de fuera queriendo recuperar sensaciones tras dos partidos seguidos ante su afición con derrota el domingo pasado.

Moralo-Montijo, el broche

Y entre las citas vespertinas llama la atención el que terminará más tarde. El Moralo-Montijo (19,00) se jugará en el último tramo de las fiestas de San Miguel en Navalmoral de la Mata que se celebran este fin de semana.

Es un duelo entre dos históricos de la Tercera extremeña con ganar de recuperar antiguos éxitos tras su discreta clasificación en mitad de la tabla la temporada pasada. El Moralo ha empatado sus tres partidos y el Montijo ya tiene los tres resultados posible con, por este orden, victoria, derrota y empate.

Además, se enfrentan también este domingo dos conjuntos recién ascendidos en el Gévora-Montehermoso (17.30), duelo directo por tanto no exento de trascendencia. Y a las 18,30 están fijados otros dos partidos: Puebla de la Calzada-Jerez y Santa Amalia-Cabeza del Buey.

En el primero de los choques los locales llegan en buena racha y los visitantes sin haber ganado todavía; y en el segundo también los de casa están mejor clasificados aunque vengan de perder, mientras que los caputbovenses siguen buscando su primera victorias tras su ascenso y posterior subcampeonato de Copa Federación regional.