El Badajoz ya respira en liga y el Villanovense sigue al frente

El Badajoz ya respira. Respira Juan García, pero también una plantilla que ha tardado en arrancar tras un inicio más que tortuoso por la capital pacense. El principal favorito para campeonar, ahora sí, ganó su primer encuentro del curso y lo hizo fuera de casa ante el Villafranca.

Pero la cuarta jornada liguera deja bien a las claras que la igualdad es máxima en todos los sentidos y que todo es posible en cualquiera de los feudos que forman parte de la Tercera Federación de este año. No ganó el Jaraíz en Calamonte. Una jornada que en cualquier caso deja al Villanovense de Richi Tapia como líder de la categoría después de sumar un empate a cero ante el Azuaga, resultado que de paso comprime la parte alta de la clasificación con los cinco primeros clasificados en solo tres puntos. Todo ello, además, en una jornada en la que solo el Badajoz logró una victoria a domicilio. Lo demás, empates o victorias locales.

Puebla de la Calzada 0-0 Jerez

Uno de los encuentros que terminó en reparto de puntos fue el que enfrentó al Puebla de la Calzada y al Jerez en un choque en el que ambos equipos buscaron con ahínco el triunfo, pero tuvieron que conformarse con el empate. El equipo poblanchino se sitúa en mitad de tabla con siete puntos de los doce que ha disputado hasta el momento, mientras que el Jerez sigue sin conocer la victoria con tres empates y una derrota hasta el momento.

Calamonte 2-2 Jaraíz

Amargo empate para Calamonte y Jaraíz en un choque que, eso sí, tuvo alternativas y emoción y que confirma al equipo de Cubi como uno de los conjuntos más complicados de doblegar en su feudo, al menos hasta el momento. Se adelantaron los locales con un gol de Fran Márquez en la primera parte, pero Fabio empataba para los visitantes nada más empezar la segunda mitad. El Calamonte volvía a ponerse por delante con gol de Soga, pero Alfre empataba en el tramo final para el Jaraíz y firmar el empate.

Gévora 1-0 Montehermoso

Segunda victoria del Gévora esta temporada, esta vez por la mínima ante el Montehermoso. Los locales consiguen tres puntos de oro con un triunfo que además llegó de la manera más épica posible. En el descuento del partido, Bachuri hacía el gol del triunfo para llevar el delirio a la grada local. El Gévora se sitúa en mitad de tabla con seis puntos y el Montehermoso en descenso con un único punto.

Azuaga 0-0 Villanovense

Reparto de puntos en uno de los duelos de la jornada. Ni Azuaga ni Villanovense lograron doblegarse el uno al otro en un duelo marcado por la igualdad. Ninguno de los equipos consiguieron perforar la portería rival y el punto acabó por contentar a ambos conjunto. Los de la Campiña Sur son terceros con ocho puntos en su haber y el Villanovense de Richi Tapia se mantiene al frente de la tabla.

Santa Amalia 0-0 Cabeza del Buey

Reparto de puntos entre Santa Amalia y Cabeza del Buey, que no consiguieron marcar en el feudo amaliense. Los de Carlos Pizarro siguen sin perder en casa y el cuadro caputbovense suma su tercer empate en cuatro partidos.

Don Benito 1-0 Llerenense

Victoria sufrida y sin brillo del Don Benito por 1-0 ante el Llerenense en un encuentro en el que los rojiblancos cuajaron una buena primera media hora con gol de Higor Rocha para abrir el marcador. Luego el duelo se igualó y el Llerenense, aunque lo intentó, no logró el empate.

Villafranca 0-2 Badajoz

Triunfo balsámico del Badajoz ante el Villfranca con el que el cuadro de Juan Marrero suma sus primeros tres puntos del curso tras un arranque marcado por la inestabilidad. Valieron los goles en propia puerta en la primera parte y de Álex Alegría en la segunda mitad.

Diocesano 2-0 Pueblonuevo

Primera victoria de la temporada para el Diocesano gracias a un doblete de Marcos antes del descanso ante el Pueblonuevo. Tres puntos que sitúan al cuadro colegial en sexta posición.

Moralo 4-2 Montijo

El Moralo venció 4-2 al Montijo en un encuentro que tuvo de todo, remontada incluida de los de Navalmoral. Robinho, con dos goles, junto con Diego y Adeva, protagonistas de la victoria local para finalizar la jornada.