El Badajoz vence y vuelve a la casilla de salida

Ficha técnica: 0 - VILLAFRANCA: Paco Álvarez; Borja Rivas, Ricardo Durán, Ladera, Dimi (Miñón, min.46), Juanma Ruiz, Ángel Guerrero, Ibrahim (José Mari, min.65), Dani Rodríguez (Kiba, min.65), Beni, Andrada (Antonio Sánchez, min.76). 2 - BADAJOZ: Tienza; Calles, Adri Escudero, Jesús Sánchez, Pata, Bermúdez (Lobato, min.61), Fran Miranda, Gus Quezada, Fran Miranda, Barrena, Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min.35), Alegría. GOLES: 0-1, Dimi p.p (min.8); 0-2, Alegría (min.47). ÁRBITRO: Jorge Espada Torrijos (extremeño). Amonestó a los locales Andrada, Ladera y Juanma Ruiz y a los visitantes Bermúdez, Calles y Gus Quezada. INCIDENCIA: En torno a 1.000 aficionados en el Municipal de Villafranca de los Barros.

Balón de oxígeno para el Badajoz. El cuadro blanquinegro consiguió los tres primeros puntos de la temporada tras imponerse a domicilio al Villafranca por 0-2. Los hombres de Juan Marrero ofrecieron su mejor versión en lo que va de campaña y, gracias a los goles de Dimi en propia puerta en los primeros compases y de Alegría tras el descanso, firmaron una victoria que les devuelve a la casilla de salida.

A diferencia del encuentro de la pasada semana ante el Don Benito, Marrero apostó en Villafranca por su clásico 4-4-2. Tienza defendió la portería, arropado por Calles, Jesús Sánchez, Adri Escudero y Pata en defensa. En el centro del campo se situaron Fran Miranda y Gus Quezada, con Barrena y Bermúdez en las bandas, mientras que Alegría y Borja Domingo formaron la dupla ofensiva.

El partido arrancó de la mejor manera para los pacenses. En el minuto 7, Alegría desbordó por la izquierda, penetró en el área y puso un balón entre defensa y portero que Dimi acabó introduciendo en su propia portería. A diferencia de jornadas anteriores, el Badajoz lograba adelantarse y golpear primero.

Pudo llegar pronto el segundo. En el 15’, Borja Domingo definía tras un gran pase de Quezada, pero el colegiado anuló la acción por fuera de juego. Más tarde, en el 31’, Barrena dispuso de otra ocasión clara con un potente disparo cruzado que salió rozando el poste.

La nota negativa llegó en el minuto 33, cuando Borja Domingo pidió el cambio por molestias físicas, siendo sustituido por Pablo Rodríguez. Pese a ello, el Badajoz mantuvo la intensidad y cerró un primer tiempo en el que supo adaptarse al duelo físico, imponiéndose en la presión y generando las mejores ocasiones.

Sentencia tras el descanso

La segunda parte comenzó, al igual que la primera, con gol blanquinegro. En el 48’, un centro preciso de Pedro Pata encontró la cabeza de Alegría, que remató al fondo de la red para establecer el 0-2.

Con la ventaja duplicada en el luminoso, el conjunto pacense retrasó líneas y cedió más balón al Villafranca, aunque siempre transmitiendo control y buscando el tercero al contragolpe. Lo rozó Pablo Rodríguez, que se plantó solo ante Paco Álvarez tras un error local, pero el portero adivinó su remate y evitó la sentencia.

El tramo final transcurrió sin sobresaltos. El Villafranca apenas generó peligro y el Badajoz terminó asegurando su primera victoria de la temporada, en un encuentro en el que demostró madurez, pegada y capacidad para leer lo que pedía el choque en cada momento.

La próxima semana, el equipo de Juan Marrero volverá al Nuevo Vivero para medirse al Diocesano en la quinta jornada del Grupo XIV de Tercera Federación.