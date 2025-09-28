El Cacereño, invicto con oficio fuera de casa

El Cacereño continúa dando pasos firmes en su estreno en Primera Federación. No hay triunfos fuera, todavía, pero sí una sensación creciente de madurez, de saber estar y de competir con criterio en escenarios donde no todos logran hacerlo. En Lasesarre, ante un Barakaldo exigente y empujado por una afición numerosa y ruidosa, los verdes arrancaron otro empate (1-1), el tercero consecutivo a domicilio, que les permite mantener la etiqueta de equipo invicto lejos del Príncipe Felipe (o del Francisco de la Hera, donde ha jugado sus dos partidos como local).

El conjunto de Julio Cobos volvió a demostrar que sabe adaptarse a los contextos difíciles, que no se descompone ni siquiera cuando el rival impone ritmo y empuje. Y lo hizo en un partido que comenzó muy bien para los verdes, con un gol madrugador de Barlanga que les dio ventaja y tranquilidad. Fue un arranque serio, concentrado, de los que gustan al técnico. «Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, en el que aprietan mucho los jugadores y el público. Los comienzos de los dos tiempos son muy importantes, y creo que hemos salido bien en los dos», explicaba el entrenador tras el choque.

Gol tempranero y resistencia

El tanto cacereño llegó muy pronto, en torno al minuto 5, tras una jugada que evidenció la intensidad con la que había entrado al partido el cuadro verde. Ese gol cambió el guion. El Barakaldo, obligado a reaccionar, se volcó sobre la portería visitante, pero se topó con una defensa bien plantada, solidaria y comprometida. El Cacereño supo sufrir cuando tocaba, cerró espacios por dentro y se fajó en el cuerpo a cuerpo, consciente de que el rival es especialmente peligroso en los centros laterales.

«El equipo ha estado bien. Nos ha faltado crear un poco más de peligro, pero en líneas generales hemos estado bien. Sabíamos que el Barakaldo es muy poderoso en los centros, y creo que hemos defendido bastante bien», valoró Cobos.

El guion se repitió tras el descanso. De nuevo, un buen inicio visitante, con orden y criterio, pero sin la claridad suficiente en ataque como para cerrar el partido. Con el paso de los minutos, el cansancio fue apareciendo y el Barakaldo aumentó la presión. Llegaron varias ocasiones locales, dos o tres remates complicados que pusieron a prueba la firmeza del bloque extremeño y el buen arranque de curso de Diego Nieves. Cuando el partido parecía más controlado, el empate llegó en una acción aislada, justo cuando el Cacereño parecía tenerlo todo bajo control.

Justo reparto de puntos

«Su gol llega cuando más controlado teníamos el partido», lamentó Cobos. «Con el cansancio al final hemos intentado ir a por el segundo, pero no ha sido posible. Ellos nos han seguido poniendo centros, y creo que hemos defendido bastante bien. El resultado se me antoja justo para lo que hemos visto, sabiendo que este es un campo supercomplicado».

Desde la otra banda, Imanol de la Sota, técnico del Barakaldo, reconoció que su equipo «ha hecho méritos para ganar», aunque asumió que «en esta categoría hay que entrar mejor a los partidos». El preparador vasco calificó de «mano clarísima» una acción polémica dentro del área, aunque admitió que el videoarbitraje en la Primera Federación «es complicado por la calidad de las imágenes y la interpretación de las jugadas».

El 1-1 final deja al Cacereño en una posición sólida y con sensaciones positivas. Aún no conoce la derrota fuera de casa, una estadística que refleja el espíritu competitivo que Cobos exige y que el grupo está asimilando con fidelidad. «Eso tiene mucho mérito», subrayó el técnico. «Es el primer punto de partida. Si no somos competitivos en esta categoría, lo vamos a pasar mal. Hoy, ante un equipo que compite muy bien, creo que hemos estado a la altura. Nos ha tocado sufrir por momentos, pero también hemos tenido los nuestros. El equipo es competitivo, y desde ahí empezaremos a mejorar otras facetas que nos hacen falta para conseguir una victoria fuera».

Un bloque sólido que crece

Más allá de los números, el equipo transmite estabilidad. Se percibe cohesión, compromiso y una estructura defensiva fiable, aunque la asignatura pendiente sigue siendo dejar la portería a cero. Cobos sigue puliendo detalles en el apartado ofensivo, consciente de que el siguiente paso es transformar esa solidez en victorias. Pero los empates, en campos como Lasesarre, son mucho más que un punto. Son declaraciones de intenciones, avisos de que el Cacereño no es un recién llegado que se conforma con participar, sino un grupo que quiere competir cada fin de semana.

El conjunto verde afrontará ahora su cuarto desplazamiento del curso, esta vez a Lugo, donde visitará el estadio Anxo Carro el próximo sábado a las 16.15 horas. Otro reto mayúsculo ante un rival de entidad, recién descendido de Segunda, en un calendario que está poniendo a prueba la consistencia del proyecto.

Marchena, al quirófano el martes

Mientras el equipo mantiene su ritmo en la competición, la plantilla sigue pendiente de la recuperación de Marchena, que será operado el martes 30 en Sevilla de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador se lesionó en el último amistoso de pretemporada, y el club anunció esta semana la fecha definitiva de la intervención.

Con el punto logrado en Barakaldo, el Cacereño continúa su camino con paso firme. No deslumbra, pero compite. Y en una categoría tan exigente como la Primera Federación, eso -de momento- es el mejor punto de partida posible.