El Cáceres estará en los dieciseisavos de final de la Copa España

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad estará entre los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final de la Copa España. El conjunto que dirige Jacinto Carbajal amarró la clasificación gracias a su triunfo del sábado en la pista del Getafe (78-80) y el resto de resultados de la última jornada de la fase de grupos. Espera un rival de la Primera FEB en un pulso a partido único que se jugará a partido único, un buen aliciente para el aficionado.

Falta disputarse este martes el partido entre Amics Castelló y Benicarló, pero es seguro que los extremeños terminarán duodécimos o decimoterceros en la tabla conjunta que se elabora después de que los 28 clubs de la Segunda FEB quedasen distribuidos en siete grupos de cuatro.

En principio iban a ser los 14 mejores los que accediesen a la siguiente ronda, pero serán 15.. El motivo es que la Primera FEBha pasado de 18 a 17 componentes, lo que obliga a cuadrar las bases iniciales de la segunda edición de la Copa España, que ya se reformaron recientemente.

Satisfacción

En el Cáceres dejó buen sabor de boca lo que consideraba el último partido de pretemporada, por mucho que tuviese carácter oficial. La situación se le puso muy difícil, con seis puntos por debajo cuando apenas restaban tres minutos de juego, pero fue entonces cuando los jugadores mostraron un gran carácter y remontaron. Quedaba así compensada la derrota de la jornada anterior en el Multiusos frente al Toledo.

Se espera que el corte que sufrió Albert Lafuente en una ceja al principio, y que le impidió seguir jugando, no revista mayor gravedad. Fue consecuencia de un choque con la cabeza de un rival, lo que levantó cierta preocupación.

En todo caso, el equipo ya está centrado en su estreno liguero, que será el próximo sábado a las 20.00 horas en la pista del Castillo deGorraiz Valle de Egüés, un recién ascendido que juega en Sarriguren, una localidad muy cercana a Pamplona. Su participación en la competición copera se ha saldado con tres derrotas, todas bastante holgadas. Este fin de semana perdió contra el Clavijo (95-80).