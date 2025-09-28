El Coria se desmelena ante el Moscardó de Javi Poves

5-CORIA: Loscos, Currás, Gonzalo Llerena, Álvaro Domínguez, Iñaki León,Tapia (Min.55, José Antonio), Sergio Gómez, Dawda ( Más n.64, Benji), Adri Pérez (Min.64, Juanjo Chavalés), Mercadal (Min.64, Hugo López) e Iván Ramos (Min.36, Mba). 0-MOSCARDÓ: Huelamo, Irazu (Min.52,Bravo), Jiménez, Rodríguez, Borja Paris (Min.52, Abreu), Israel, Reguera (Min.64, Borona), Campos, Siverio, Albur (Min.52, Sana) y Dani Segovia (Min.64, Valcarce). GOLES: 1-0 Min.16 Iván Ramos, 2-0 Min.46 Adri Pérez, 3-0 Min.56 Mercadal, 4-0 Min.59 Dawda, 5-0 Min.88 Chavalés. ÁRBITRO: Carlos Palencia (Castilla la Mancha), Mostró tarjeta amarilla al local Tapia y al visitante Dani Segovia. INCIDENCIAS: Cuarta jornada del campeonato nacional de liga de Segunda Federación en su Grupo 5. 1375 espectadores en las gradas de La Isla.

Como si del Doctor Jekyll y Míster Hyde se tratara, el Coria tiene dos caras en cuanto a solvencia se refiere, una cuando juega como visitante y otra cuando está entre su gente en La Isla. En esta última jornada liguera, 5-0 al rival dando una sensación de contundencia extraordinaria.

Este domingo tocaba como local y si hace 15 días hacía tres goles, en la tarde de este fin de semana le endosaba nada menos que cinco al Colonia Moscardó de Javi Poves, el polémico y mediático entrenador y presidente de los madrileños, que terminaría muy contrariado con su equipo.

Los primeros compases del partido fueron de irregularidad por parte de ambos equipos, pero pronto llegarían las oportunidades para celestes, cuando en el minuto 10 era Dawda el que disparaba y el portero madrileño enviaba a córrner, a la salida del misma era Gonzalo Llerena el que enviaba el balón fuera por poco.

Seis minutos después llegaba el primer gol de la tarde cuando Iván Ramos, de cabeza, enviaba el balón dentro de la portería después que se paseara el balón por todo el área visitante.

Primer cuarto de hora y el Coria ya dominaba en el marcador, algo que generaba muy buenas expectativas para el encuentro. Es evidente que aquello pintaba muy bien para los celestes, que parecían muy seguros de sí mismos.

La única ocasión para los de Usera llegaba en el minuto 25 cuando Siverio, de cabeza estaría a punto de hacer la igualada. La peor noticia de la tarde llegaba en el 36 cuando el goleador Iván Ramos se tenía de respirar lesionado dando entraba a Mba, que fue después protagonista del partido.

Segunda mitad

La segunda parte empezaba con una pena máxima a favor de los locales cuando Mba se iba y el portero le hacía un claro penalti que transformaba Adri Pérez en el segundo para su equipo.

Seria el propio Mba el que cedía a Mercadal para hacer el tercero de la tarde después de que el agarrón del defensa no pudiera con el delantero mallorquí. Corría el minuto 56 del choque.

Con este marcador, el Coria jugaba a placer y haciéndolo bonito en muchos minutos de esta segunda parte, ante un Moscardó que ya había bajado los brazos y metía mucha gente en la parte defensiva para que no entrarán los atacantes celestes con tanta facilidad,cosa que no consiguieron finalmente. Tres minutos más tarde sería Mba otra vez el protagonista ante su ex equipo, cuando en velocidad nuevamente se iba y de su par y le hacen falta que el árbitro deja seguir, ya que llegaba Dawda para hacer el cuarto.El delantero guineano con esta, daba su segunda asistencia y provocaba el penalti.

La guinda

Y cuando estaba el partido finiquitado sería Juanjo Chavales el que ponía el colofón a una tarde con un gol transformando una falta directa.

En definitiva, se trata de una goleada que sirve a los celestes para coger fuerza de cara a los dos viajes consecutivos que tienen que afrontar en las próximas semanas ante Quintanar y Rayo Majadahonda.