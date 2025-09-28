Descalabro total del Mérida

3 - ZAMORA: Fermín, Athuman, Erik, Codina, Rufo, Carlos Ramos (Mario, min. 73), Markel, Loren (Merchán, min. 68), Kike Márquez (Álvaro Romero, min. 80), Carbonell (Jaime Sancho, min. 68) y Eslava (Farrel, min. 73). 0 - MÉRIDA: Adrian, Javier Domínguez, Gaizka Martínez (Areso, min. 64), Lancho (Pareja, min. 87), Pipe, Eudald Vergés (Rivas, min. 82), Martín Solar, Víctor Corral (Chiqui, min. 64), Carlos Doncel (Artola, min. 82), Raúl Beneit, y Álvaro García, GOLES: 1-0: min. 22, Javi Eslava. 2-0: min. 46, Kike Márquez. 3-0: min. 77, Markel Lozano. ÁRBITRO: Javier Figueiredo Comesaña (colegio gallego). Tarjetas amarillas a los locales Eslava y Kike Márquez; y a los visitantes Martín Solar y Víctor Corral. INCIDENCIAS: Partido de la quinta jornada disputado en el estadio Ruta de la Plata ante uno 2.500 espectadores.

Tarde con extra de amargor para el Mérida, que encajó un duro varapalo en el estadio Ruta de la Plata ante el Zamora (3-0) que le deja en la cola de la clasificación y con la sensación de que hay muchas cosas que no funcionan tras un mes de competición. El conjunto local aprovechó cada error visitante para sumar una victoria clara en la quinta jornada del grupo 1 de Primera Federación. El Mérida, por el contrario, volvió a mostrar sus carencias lejos del Romano José Fouto y la derrota por 3-0 lo deja con una única victoria y cuatro tropiezos en este arranque. Y con el peor balance de goles en contra de los 40 clubs de la categoría.

Los locales eran conscientes de la importancia de arrancar de una vez por todas en liga, una necesidad que compartían con los visitantes. Pero esa necesidad se notó más en el Zamora que en el Mérida. Desde el inicio se vio esa intención y esas ganas de los zamoranos de presionar arriba ante un oponente que, a pesar de sus objetivos iniciales, está firmando un comienzo de campeonato muy irregular, y de eso se querían valer los locales. Y se valieron.

No defraudó el Zamora, que a las primeras de cambio despertó los primeros aplausos del público con un gran balón de Ramos a Eslava que no acertó en el control. La idea era buena, pero se falló en la ejecución y era importante seguir en esa misma línea. Enfrente, el Mérida tuvo sus mejores oportunidades a balón parado con faltas bien defendidas por la zaga zamorana que se mantenía en alerta.

Álvaro García se lleva las manos a la cabeza tras una ocasión del Mérida. / AD Mérida

El primer aviso de los romanos fue un cabezazo de Gaizka Martínez en el minuto 3 que Fermín detuvo sin problemas. Los emeritenses, guiados por Carlos Doncel, parecían asentarse con una falta lateral en el 7, pero pronto el Zamora inclinó el campo hacia el área visitante, aunque Álvaro García tuvo una ocasión clara en el 14 que un ex de los emeritenses, Ismael Athuman, desvió a córner.

El primero del Zamora

El ímpetu inicial de los zamoranos ya no era tan claro y el Mérida empezaba a llegar con más facilidad a las inmediaciones de la portería defendida por Fermín Sobrón.

Los locales trataban de desatascarse, pero la falta de continuidad en el juego no les ayudaba, y aún así el gol parecía estar cerca. Lo intentó Eslava con un remate que desvió un defensa, pero a la segunda el killer rojiblanco -que la temporada pasada defendía la camiseta del Mérida- sí sacó petróleo de un error visitante en la salida de balón para poner el 1-0. Lo más difícil parecía hecho y el tanto del actual pichichi insufló oxígeno al Zamora, que fue a por más, pero los visitantes tampoco iban a regalar los 3 puntos.

Digerido el gol en contra el cuadro de Fran Beltrán buscaba reaccionar a la contra, pero el Zamora estaba lanzado encerrando a su rival en busca de un segundo que inexplicablemente no llegó en una sucesión de balones a la olla que los pupilos de Juan Sabas no fueron capaces de colar hasta dentro.

Álvaro García rozó el empate, pero al descanso se irían los romanos con esa desventaja mínima. La segunda parte fue aún más dura para los visitantes, ya que nada más reanudarse, en el 47, Kike Márquez anotó el 2-0 en su estreno como goleador con la camiseta del Zamora, un golpe que hundió anímicamente al Mérida.

Lejos de hundirse, los visitantes quemaron naves y fueron a por todas, permitiendo a Fermín, una tarde más, erigirse como uno de los héroes de los suyos con actuaciones estelares como se pudo ver al sacar una mano imposible que evitó que el Mérida recortara distancias.

Llegados a la hora de partido, el Zamora era absoluto dominador . Incluso se empezaba a gustar. El juego y el fútbol mostrado por el Zamora había mejorado respecto a la primera mitad, ante un rival que lo intentaba con más corazón que cabeza, pero aún así tuvo sus opciones, pero en todas ellas moría en la orilla.

Movió el banquillo Fran Beltrán, dando entrada a Chiqui y Areso, pero las piernas pesaban, incluso a los que acaban de salir desde el banquillo, y el Mérida no encontraba la forma de hacer daño a un rival que quería más. No sé conformaba con el 2-0. En un nuevo córner a favor, Kike Márquez la puso al segundo palo donde se encontraba Markel, que cabeceó para hacer subir al 3-0 al electrónico.

Sobraron los minutos finales

De ahí al final hubo opciones del cuarto para el Zamora (lo rozó Farrel, ex del Villanovense) y también de recortar distancias, como la ocasión de Manu Rivas cuando el árbitro ya descontaba los minutos para el pitido final.

El pitido final confirmó la dura derrota: un Zamora sólido, concentrado y con pegada, frente a un Mérida débil, sin ideas y castigado por sus errores. Los rojiblancos se afianzan en la zona alta con 8 puntos, mientras los emeritenses quedan tocados y con muchas dudas.

El calendario no da respiro a un Mérida que el domingo vuelve a su campo, al Romano José Fouto, para recibir al Arenas de Getxo, un choque que ya se antoja vital para revertir la dinámica. Su afición espera la reacción inmediata de un equipo que necesita reencontrar confianza y contundencia. La derrota en Zamora deja heridas, pero aún hay tiempo para reaccionar.