Dominio local en el Ultrartesanos de Torrejoncillo y su entorno

La Sierra de Arco, en el entorno de Torrejoncillo, volvió a albergar una edición más del Ultrartesanos, una carrera por montaña formada por hasta tres pruebas competitivas y una ruta senderista que disfrutaron de una temperatura perfecta para un día que quedará en el recuerdo para los casi 300 participantes que pudieron disfrutar de la experiencia de Ultrartesanos.

La prueba arrancaba a las 8 de la mañana con la salida de la prueba larga de 36 kilómetros, artetrail que daba el pistoletazo en Portezuelo y a la que le siguieron de forma sucesiva la ruta senderista en Cañaveral, la prueba trail de 23 kilómetros en Pedroso de Acim y el cross de 8 kilómetros en la finca la Golosilla.

El espectáculo estaba garantizado y vaya que si lo dieron los participantes que pudieron disfrutar del paso por el Castillo de Marmionda, la Silleta, el Arquillo, la Cuchilla del Sabio o el Palancar y los diversos cortafuegos que hicieron penar y disfrutar por igual.

La prueba Artetrail que era además campeonato de Extremadura de larga distancia FEXME tuvo como protagonistas a los corredores del club local Sección Montaña CA Torrejoncillo, que se impusieron a sus rivales.

Los nombres

En categoría masculina, la victoria fue para Miguel Madruga (SM CA Torrejoncillo) que ya atesora varias tinajas de ganador de la prueba, seguido de Chus Álvarez (CD Castelar) y Manuel Mesa (Extremadura Trail). En féminas, Gema López (SM CA Torrejoncillo) se hizo con la vitoria por delante de Esther Pizarro (Itaca Aventura) y María Soledad Rodríguez (Trail Comesuelas) en la que era la primera victoria de Gema en la prueba torrejoncillana.

En la prueba trail, los vencedores fueron Jesús Rodríguez (Triatlón Montijo) y Verónica Arias (CM La Bóveda), mientras que en la prueba cross hubo al igual que en la prueba Artetrail, predominio local con el incombustible Pedro José Hernández (SM CA Torrejoncillo) y Andrea Testón (SM CA Torrejoncillo).

El peque trail atrajo a cerca de un centenar de menores que llenaron la plaza de carreras promocionales y disfrutaron de una zona lúdica con castillo hinchable.

De tapas

Igualmente, bien entrada la tarde continuaba el gran ambiente en las terrazas tras la ruta de la tapa que pudieron disfrutar participantes, acompañantes y público en general en cinco bares de la localidad que hicieron auténticas delicias.

La organización corrió a cargo del Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa y el Ayuntamiento de Torrejoncillo con el apoyo de la FEXME, la Dirección General de Deportes a través del Circuito de Carreras por Montaña, los Ayuntamientos de Portezuelo, Pedroso de Acím y Cañaveral y diversas empresas.