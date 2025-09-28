El Extremadura gana con personalidad en Águilas

1 - ÁGUILAS: Salcedo, Terranova, José Más (Javi Soto, min. 84), Ebuka, Mario Abenza, Chris Martínez (Fer Martínez, min. 65), Pipo, Uri, Keita (Seth Vega, min. 65), Mateo (Aitor, min. 46), Manzano (Hyeon-Jun Park, min. 65). 2 - EXTREMADURA: Robador; Fran Rosales, Ángel Cano, Carlos Cordero (Tala, .46), Samu Hurtado, Manchón (Núñez, m.84), Zarfino, Barace, Callejón (Luis Nicolás, m.70), Dieguito (Usama, m.70), Frodo (Maikel, m.79). GOLES: 1-0 Mario Abenza, min.5; 1-1 Dieguito, min.44; 1-2 Callejón, min.62. ÁRBITRO: Alejandro Martínez (Valencia). Amonestó a los locales Mario Abenza y Uri; y a los visitantes Dieguito, Barace, Tala y Usama. INCIDENCIAS: 2.000 espectadores en El Rubial de Águilas.

Cuatro de cuatro. Superlíder. Impresionante Extremadura de inicio de temporada. Ante el Águilas, y por segunda vez esta temporada, el conjunto azulgrana volvió a culminar una remontada de ensueño en el campo de El Rubial, donde ganar es casi misión imposible (1-2). Demostrando que aspira a todo esta temporada.

Fue un partido soberbio de los azulgranas, a excepción de los primeros diez minutos. Ahí, el Águilas, lo aniquiló con tres ocasiones y un gol. Primero Christian hizo un remate acrobático que entre Robador y el portero desbarataron. Seguidamente, Kevin Manzano la tuvo y Rosales repelió de milagro. Y, a la tercera, un disparo de Mario Abenza por la escuadra adelantaba justamente al Águilas a las primeras de cambio. Un mazazo que no derrumbó al Extremadura.

Si algo está demostrando el equipo de Almendralejo este año es personalidad y mucha convicción en las cosas que hace. Detectó rápido sus errores el Extremadura. Empanada inicial y pérdida de control del juego. Al cuarto de hora, restableció la situación. Marco Manchón se apoderó del centro del campo y el Extremadura jugó a su música.

Una gran jugada combinativa entre Fran Rosales y Callejón acabó con el balón en los pies de Frodo, que no embocó a portería.

Más tarde, Barace no supo ajustar al primer palo un gran centro de Dieguito por la izquierda. Y el mismo Dieguito la buscó desde lejos pero su balón lo interceptó Frodo sin querer.

Los azulgranas, por entonces, ya habían recuperado el control de juego, la pelota y su personalidad. Y todo era cuestión de esperar.

El tanto de la igualada

El empate, eso sí, llegó en el mejor momento. Al filo del descanso. Una falta escorada la convirtió Cisqui en estrategia. Callejón sacó en corto y Dieguito disparo con rosca hacia fuera sorprendiendo a un blando Salcedo en el despeje. Gol, empate y partido para empezar.

En la segunda parte, el Águilas repitió su guión de salir en tromba sobre la portería de Robador, pero con menos acierto e intensidad. El fuelle le duró un cuarto de hora y apenas inquietó la portería.

Los murcianos quedaron desactivados pasado el cuartod e hora del segundo acto por el mejor jugador del partido: Marco Manchón. El volante se metió entre líneas, se inventó un giro con regate de puro diez y fue trabado en falta en la frontal. Eso dio paso al aura de Juanmi Callejón, convertido en francotirador. El diez azulgrana ejecutó una falta magistral para hacer un golazo de bandera y poner por delante al Extremadura en El Rubial. Segundo gol de falta de la temporada de Callejón y tercero en liga que lo hace pichichi del equipo. Tremendo inicio de temporada del granadino.

Lejos de meterse atrás y amedrantarse, el Extremadura mostró una soberbaia personalidad con el marcador a favor. El Águilas atacó con más corazón que cabeza, colgando balones, pero los azulgranas, con acertados cambios por parte de Cisqui, dominó los tiempos del partido para atar una victoria brillante. Cuatro de cuatro. Doce puntazos. Un líder con gran personalidad.