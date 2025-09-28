Licenciados Reunidos y Almendralejo, campeones del Trofeo Élite Diputaciones

El voleibol extremeño una auténtica fiesta en el Colegio Licenciados Reunidos de Cáceres con la celebración del Trofeo Élite Diputaciones, cita que sirve como cierre de la pretemporada para los equipos de la región que competirán este año en categoría nacional: Almendralejo Extremadura en Superliga 2 masculina; Extremadura Arroyo en Superliga 2 femenina, Escuelas Cacereñas de Voleibol en Primera División Nacional masculina y el debutante Licenciados Reunidos en Primera División Femenina.

En el primer encuentro, el Almendralejo Extremadura se impuso con autoridad por 3-0 a las Escuelas Cacereñas de Voleibol en un partido en el que los cacereños plantaron cara en muchas fases del encuentro, pero donde los almendralejenses finalmente acabaron mostrando una gran solidez en ataque y bloqueo que les permitió alzarse con la victoria final en el último encuentro preparatorio de cara a la inminente temporada.

El Almendralejo, campeón masculino. / Federación Extremeña de Voleibol

Equipo de Las Escuelas Cacereñas de Voleibol. / Federación Extremeña de Voleibol

La sorpresa

La gran sorpresa llegó en el duelo femenino, donde el Licenciados Reunidos, debutante en Primera Nacional, logró imponerse 3-2 tras más de dos horas de intenso juego al Extremadura Arroyo. El conjunto colegial firmó una gran remontada al llevarse la victoria en el quinto set, alzándose así con el trofeo contra todo pronóstico. Desde el club arroyano han restado importancia a esta derrota, centrándose en una liga que para todos se iniciará el próximo fin de semana.

Equipo del Exremadura Arroyo. / Cedida

Más allá de los resultados, la jornada se vivió como una celebración del voleibol regional. La grada registró una notable afluencia de público, con aficionados de todos los equipos que aportaron un gran ambiente y convirtieron el torneo en un verdadero escaparate del crecimiento de este deporte en Extremadura.