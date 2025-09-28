Pésimo fin de semana para el fútbol sala extremeño

Tres partidos y tres derrotas para los equipos extremeños que militan en competiciones de ámbito estatal. Y es que ni Grupo López Bolaños y Jerez en Segunda B masculina ni Colegio San José en Segunda femenina están teniendo un buen arranque.

El conjunto de Fuente del Maestre cayó 6-5 como visitante ante el Albacete FS. A pesar de un partido competido y con buen aporte ofensivo, no lograron contener al rival, encajando su segunda derrota en tres jornadas y quedando en zona baja de la tabla, muy lejos de donde acabó la pasada campaña.

Mientras, el Jerez fue goleado 1-8 en casa por el Rivas Futsal, mostrando una gran fragilidad defensiva y un ataque poco efectivo, quedando con un punto en tres jornadas y en una posición complicada.

Por último, el San José cacereño perdió 7-1 ante el Estrela Futsal en Ourense, culminando una mala semana en la que también fue eliminado en la Copa de la Reina en casa frente al Ceuta.