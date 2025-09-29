El Cacereño es optimista y ve muchas opciones de jugar en su estadio ante el Tenerife

«Tenemos que ver cómo transcurre la semana. Hay temperaturas altas otra vez y quedaría una semana más. Nos quedan 14 días. Queremos ir viendo lo del césped de invierno, el césped de verano que se sembró en su día y que estaba saliendo y está enraizando bastante bien. Hay que esperar». Quien así habla este lunes es Juan Miguel Olmeda, ‘Guelo’, vicepresidente del consejo de administración y mano derecha del presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez.

¿Se podrá jugar en el Príncipe Felipe el duelo del día 12 de octubre (21.00 horas) ante el Tenerife? «Ahora mismo no sabría decirlo, pero yo creo que sí, aunque sea al 70-80 por ciento. Hay que esperar», abundó el empresario en declaraciones a El Periódico Extremadura en las que pide «comprensión» por la situación suscitada, que insiste que el club no hubiera querido en ningún momento y que está peleando durante todo el día para solucionar. «Es muy importante que estemos en nuestra casa con toda la afición que vaya a los partidos y también por todos los gastos que tenemos: el desplazarnos fuera de Cáceres nos cuesta mucho dinero», recordó también.

70-80 por ciento

«Queremos que el partido sea aquí, siempre que el estadio esté en unas mínimas buenas condiciones». ¿En qué se traduce esto?, se le cuestiona. «Depende de la naturaleza. Si está al 70-80 por ciento sí se podrá. Luego no se estropeará al arreglarse y dentro de un mes o mes y medio el césped estará muy tupido, muy bien, de verdad». El optimismo es evidente en el Cacereño. Olmeda dice que con tepes «era lo más fácil, pero en verano se te muere el césped», agregó el vicepresidente.

«No solamente ha sido plantar césped. Ha habido mucho más que se ha tenido que hacer, con grava, arena, poner tuberías…», incidió. «Gracias a Carlos Ordóñez y las 14-15-16 horas diarias que ha estado ahí este verano y que él sabe manejar este tipo de maquinaria, se está así. Eso la gente debe saberlo, las empresas estaban en otro sitio y no había gente para poder trabajar ahí y darle más impulso a todo. Carlos ha sido incansable. Lo más fácil hubiera sido haberlo acabarlo antes, si tenemos 2-3 máquinas, pero no había excavadoras o las máquinas mixtas que hacen falta ni gente que pudiera haber trabajado más días», explicó.

Lo que sí es evidente es que si no se puede disputar el encuentro en el Príncipe Felipe ante los canarios, se volverá, como ante el Arenteiro y el Mérida, al estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, “que es nuestro segundo campo» y que no se puede cambiar porque ya está fijado en la Federación Española de Fútbol.

Escenario fijo

Además, sería imposible trasladar el escenario. En la provincia de Cáceres no hay ninguno con capacidad para asumir un encuentro con 4.000 socios del CPC, aduce Olmeda. Sirva el dato que, de los 4.600 espectadores presentes en el pasado duelo ante el Mérida, 3.200 eran abonados del Cacereño, según calcula el directivo.

«Es una pena que no hayamos podido jugar en nuestro estadio. Julio (Cobos) lo está asumiendo lo mejor posible», dijo también, acordándose del entrenador y del contexto en el que se está viviendo en este inicio de tempoada.

Del mismo modo, el vicepresidente excluyó de responsabilidad de que los tiempos deseados no se hayan cumplido a la empresa Jardinería Sara, «que tienen experiencia y está trabajando muy bien», resaltó a la hora de analizar el problema, recordando que ha participado en el césped de campos como Miajadas o incluso el Nuevo Vivero de Badajoz.

Iván Fernández y César Gómez

Mientras tanto, el equipo pone ya la vista en el próximo partido liguero, que será el sábado ante el Lugo (16.15) con la idea de seguir puntuando.

En principio, está virtualmente descartado Iván Fernández, que arrastra una lesión muscular que le impidió viajar a Barakaldo. Sí puede estar César Gómez, que no se desplazó al País Vaco por un asunto personal.