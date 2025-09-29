Ernesto Sánchez celebra que el Cacereño Femenino se haya quitado presión

«Más que la propia valoración del partido, tenemos que destacar que hemos conseguido el primer gol y también la primera victoria en lo que va de temporada. Era un campo complicado y, aunque nos hemos relajado en exceso al final, hemos hecho una primera parte excelsa». El entrenador del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, valoraba de esta manera el primer éxito de su equipo, este fin de semana en casa del Europa de Barcelona (2-3), argumentando que el resultado «quita presión de encima a sus futbolistas.

«El resultado ha sido incluso corto y quizá nos ha faltado esa tranquilidad para hacer algún gol más», abundó el técnico. «Nos ha llegado después un bajón físico que tenía que llegar en algún momento», comentó.

«El 0-3 nos ha dado ese margen para aguantar y saber sufrir en el tramo final para conseguir una victoria que nos quita mucha presión de encima», indicó el preparador técnico.

«Era fuera de casa y el Barcelona B ya lo pasó muy mal para conseguir el triunfo, ya que el Europa tuvo opciones de empatar en un mano a mano con la portera del Barça B. Esta liga es superdura y no hay punto que sea fácil de conseguir y en este partido se ha demostrado, está claro. En el momento en el que te relajas un poco tienes problemas», valoró.

Mirando al Madrid B

El próximo encuentro liguero será en Pinilla el próximo domingo a partir de las 12.30 horas, con el Real Madrid B como rival. Se espera que el equipo verde consiga la primera victoria en casa y el triunfo en Cataluña tenga continuidad ante los fieles del equipo.

El filial blanco, que ya visitó el recinto cacereño en pretemporada, venció este fin de semana al filial del Barcelona por 2-1 y se encuentra en la zona media alta de la clasificación, con siete puntos, tres más que las extremeñas.

En el partido de verano, en el torneo de la capitalidad europea del deporte, el CPC y el Madrid B empataron a dos goles en un encuentro que resultó muy entretenido y bien jugado por los dos equipos, algo que se espera que vuelva a pasar el domingo.