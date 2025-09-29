Fran Beltrán dice sentirse respaldado por la propiedad del Mérida

“Hasta el momento no estamos siendo competitivos para lo que requiere la competición. Quiero por un lado dar las gracias a los desplazados del Mérida que han apoyado, incluso cuando ha terminado el partido; pedir perdón a los aficionados porque este es un proyecto muy bonito y nuestro rendimiento, a día de hoy, y ahí siempre me pongo yo por delante, no está a la altura”. En estos términos se expresaba Fran Beltrán después de que el Mérida cosechara su cuarta derrota consecutiva en cinco jornadas, con un nuevo resultado contundente (3-0) ante el Zamora.

Ante una situación como esta, los cambios drásticos suelen pasar por el cambio de entrenador. Sin embargo, Beltrán reconocía sentirse “absolutamente” respaldado por los propietarios del club: “me transmite absoluta confianza”. A pesar de lo cual, el preparador afirmaba que “yo no soy, ni voy a ser nunca un entrenador que se agarre a una silla”. Entiende que tras cuatro derrotas “la gente no esté contenta ni contigo, ni con el equipo, ni con nada”, pero se muestra confiado en que “cambiaremos la dinámica. Y si eso no pasa, pues, evidentemente, por mucha confianza que tenga quien debe trabajar día a día, se tendrán que tomar decisiones y lo aceptaremos con total naturalidad”.

En el encuentro disputado en el Ruta de la Plata, el técnico buscó un cambio de dibujo en el arranque con tres centrales, lo que le confirió al equipo una mejor ocupación del espacio y parecía que los emeritenses buscaban que pasaran pocas cosas para ir cogiendo confianza en el choque, teniendo en cuenta, además, que enfrente estaba un Zamora al que le estaba costando demasiado marcar en las primeras jornadas. No le hizo falta al equipo de Juan Sabas si quiera empezar a generar peligro para verse por delante en el marcador, pues un error demasiado grosero de Javi Domínguez supuso que se adelantaran los locales. Después del tanto “creo que acabó bien la primera parte”, decía Beltrán, lo cierto es que los locales no generaron más y los emeritenses en la cabeza de Álvaro García pudieron encontrar el empate.

Sin cambio táctico

No hubo modificación táctica con la reanudación, pues el partido estaba todavía vivo, pero la línea defensiva volvió a fallar en algo que ya se ha visto esta temporada, la defensa de los centros laterales a la espalda del lateral más alejado. En esta ocasión, Kike Márquez apareció por detrás de Pipe al primer minuto y puso el segundo. Martín Solar pudo acercar a los romanos en el marcador cuatro minutos después tras una acción espectacular de Álvaro García, pero se encontró a Fermín y al larguero para desbaratarlo.

Hasta el tercer tanto local, los emeritenses no volvieron a generar peligro real. Sin embargo, para Beltrán “tuvimos buenos minutos, estábamos metiéndolos atrás, porque es lógico que quisieran proteger su ventaja”. El tercer gol, “que sí nos hizo mucho daño”, llegó tras una mala salida de Adrián en un córner y redondeó un resultado que pudo cambiar al final tras un disparo al palo de Manu Rivas, que debutaba con los emeritenses.

El otro futbolista que tuvo sus primeros minutos esta temporada fue Luis Pareja. Ambos salieron en las postrimerías del choque cuando ya estaba decidido, sin embargo, tras el segundo gol, el banquillo emeritense tardó casi veinte minutos en buscar soluciones, en forma de nuevos futbolistas, entraron Chiqui y Javi Areso para ocupar las bandas y volver al sistema habitual.

Pocos cambios

La entrada de Artola para cargar el área con un segundo delantero, una vez que estaba Areso para centrar, llegó también en los minutos finales. Ante la sensación de que el entrenador está utilizando a pocos futbolistas en este arranque de la competición, Beltrán contestaba que “puede ser. Al final, normalmente, cuando se pierde, todo lo que se hace está mal y si se hiciera lo contrario, estaría bien. Me puedo equivocar, evidentemente alguna decisión no está siendo correcta porque no está funcionando, pero los veo a entrenar todos los días.Veo lo preparados que están”.

De cara al medio plazo, el técnico entiende que los tres próximos partidos son “importantísimos”. A saber, este domingo (12.00 horas) recibe al Arenas de Getxo, el sábado siguiente (18.00) viaja a Salamanca y una semana después (16.00 horas) en casa ante el Arenteiro.