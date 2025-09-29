Fútbol | Tercera Federación
El Gévora tira de épica para seguir sumando en casa
Los pedáneos mantienen el pleno de victorias como local tras vencer al Montehermoso
El Gévora sigue construyendo un fortín en su feudo. El conjunto verdinegro firmó este domingo su segunda victoria consecutiva en casa al imponerse al Montehermoso por 1-0 en un encuentro marcado por la igualdad y que solo se resolvió en los compases finales gracias al acierto de Bachuri.
La primera parte fue de máxima intensidad y equilibrio, con pocas concesiones en ambas áreas. El Montehermoso dispuso de la ocasión más clara para adelantarse en el minuto 33, cuando el árbitro señaló penalti por mano de Jorge Rodríguez dentro del área. Sin embargo, el lanzamiento desde los once metros se marchó desviado, dejando el 0-0 intacto al descanso.
Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo durante algunos minutos, aunque el Gévora fue ganando protagonismo a medida que Martín Fernández movía el banquillo. Los cambios dieron aire fresco al conjunto pedáneo, que comenzó a encadenar llegadas con peligro y a rondar con insistencia el gol que rompiera el empate.
El tanto, sin embargo, se resistía. Cuando el choque parecía condenado al reparto de puntos, apareció Bachuri para decantar la balanza. El atacante recibió dentro del área y definió con calidad para firmar el único gol de la tarde, desatando la alegría en el Municipal.
Con este triunfo, el Gévora suma pleno de victorias como local, seis puntos en dos partidos ante su afición, y escala hasta la undécima posición. La próxima semana visitará al Jaraíz en busca de prolongar su buen momento.
