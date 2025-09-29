Juan Marrero: «Las victorias, después del sufrimiento, valen doble»

El Badajoz respira tras un inicio de temporada tormentoso con su primera victoria del curso en Villafranca, un triunfo que devuelve confianza a un equipo marcado por la sanción inicial, las derrotas y la falta de gol. Más allá del resultado, el cuadro de Juan Marrero ofreció su versión más sólida hasta la fecha, mostrando intensidad, solidez defensiva y acierto en los momentos clave.

El técnico valenciano reconoció tras el choque que se trató de un encuentro «muy complicado» ante un rival «con un nivel asociativo importante, que tiene jugadores jóvenes pero talentosos». Sin embargo, destacó que el trabajo colectivo permitió al equipo «generar muchas situaciones para ganar el partido».

El Badajoz se adelantó en la primera parte gracias a un gol de Dimi en propia puerta y amplió su renta en la segunda con el tanto de Alegría, aunque Marrero recordó que hubo margen para una victoria más holgada. «Hemos marcado dos, pero hemos tenido tres o cuatro ocasiones que podrían haber supuesto más goles», expresó. En el plano defensivo, aseguró que sus futbolistas estuvieron «serios» y concedieron «muy poco», algo que considera el camino a seguir. «El alma y el trabajo demostrados son el ejemplo de lo que necesitamos», recalcó el técnico valenciano.

El preparador blanquinegro también quiso subrayar la respuesta del grupo ante las dificultades. «Hemos sufrido bajas durante la semana y en el propio partido, pero me ha gustado mucho el equipo y cómo ha respondido a los contratiempos», afirmó. Entre esas bajas estuvo Borja Domingo, que tuvo que retirarse lesionado en el primer tiempo. Marrero explicó que el delantero «ha sentido unas molestias en el pubis» y que en los próximos días se valorará el alcance de esa dolencia, aunque no había tenido problemas durante la semana.

En cuanto al valor del triunfo, el técnico manifestó que «las victorias, después del sufrimiento, valen doble, sobre todo porque detrás hay una afición y tenemos que dejarnos el alma». Subrayó que el encuentro requería de un gran esfuerzo físico y que el equipo respondió. «Era un partido para correr mucho y si bajábamos la intensidad nos iban a generar problemas, especialmente en el borde del área. Nuestra presión alta y el empuje del equipo han sido espectaculares», argumentó.

Pese al alivio que supone sumar los primeros tres puntos, Marrero insistió en que «el camino a seguir es este», y que tienen que «sumar de tres en tres en bastantes ocasiones para recuperar el terreno perdido».

Mirando ya a la próxima jornada, en la que el Badajoz recibirá al Diocesano, el técnico pacense reconoció que no hay margen de error. «Espero poder ganar. No nos queda otra. Sabemos que tienen jugadores desequilibrantes, verticales y de talento, pero estoy seguro de que con el apoyo de la afición lo vamos a sacar», concluyó.