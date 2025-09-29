Tragedia en el fútbol regional
Muere el portero de 19 años de un equipo cántabro de Tercera tras sufrir un golpe en un partido
Raúl Ramírez falleció este lunes en el hospital al que fue trasladado el sábado tras chocar de forma fortuita con un rival en el encuentro entre su equipo, el Colindres, y el Revilla de Camargo
EP
Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres (Cantabria), de 19 años, ha fallecido este lunes tras sufrir un golpe fortuito en la cabeza el pasado sábado, durante un partido de su equipo.
El joven fue ingresado en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander, tras el golpe con un jugador del equipo contrario, el Revilla de Camargo, que como el Colindres están en la Tercera División RFEF.
Tras el golpe, el joven sufrió una parada cardiorrespiratoria en el propio campo y otra, en la ambulancia, cuando iba de camino del centro hospitalario, donde ha fallecido este lunes, según han informado a EFE fuentes del cercanas al club cántabro.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado la muerte de Raúl y ha mostrado la conmoción de la comunidad autónoma por su fallecimiento.
"Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro", ha señalado en sus redes sociales la jefe del Ejecutivo cántabro.
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- Detenidos dos sospechosos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga
- Un herido grave en un accidente de tráfico en Plasencia
- El último hortelano del mercadillo de Plasencia
- El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres