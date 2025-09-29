El San José se lleva el derbi ante el Cáceres Uex

Victoria del equipo que jugaba en casa en el duelo local de la capital cacereña: Colegio San José 5-Cáceres Universidad 3. Este partido, disputado en el Serrano Macayo, cerraba la jornada del grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala.

En la tercera cita del calendario golearon los tres equipos que han hecho pleno de victorias. Contundente el EF Jarandilla superando al Granja, arrollador el Arroyo Ferroluz superando al Castañar de Ibor y resolutivo el Bambatam Rena remontando ante el Villagarcía. Además llamativo empate del Badajoz GV Energía ACV con Casar de Cáceres y sorprendente nueva derrota en casa del Fex Multiseguros Navalmoral ante el Ciudad de Almendralejo.

No arrancan los históricos

Llama la atención los problemas para ganar de algunos de los equipos con más peso histórico en el fútbol sala extremeño. El Badajoz GV Energía ACV repitió empate igualando 4-4 en su cancha; esta vez con el recién ascendido Casar de Cáceres. El Granja, vigente campeón de fase regular de liga, perdió con claridad en Jarandilla de la Vera. Un 8-1 a favor de los veratos que la semana antes habían hecho también ocho goles ganando en Navalmoral y que están haciendo un brillante inicio.

El equipo moralo ha perdido dos partidos seguidos en su cancha, esta vez 1-5 con el Ciudad de Almendralejo tras irse ganando al descanso con su gol. Y otro que tampoco ha ganado todavía es el Cáceres Universidad, derrotado en el derbi cacereño 5-3 por el Colegio San José que por su parte entra en el buen camino tras perder en la jornada inaugural. En este duelo local marcaron por el club colegial Casares 2, Dani, Chaqueta y un rival en propia meta y por el universitario Ojalvo, Cristian y Miguel.

Más partidos

En el resto contundencia del Arroyo Ferroluz goleando 10-1 al Castañar de Ibor, sobresaliendo el acierto anotador de Mario con 4 goles y de Asier con 3. No se quedó atrás el Bambatam Rena, aunque en su caso con remontada tras comenzar perdiendo 0-2 contra el Villagarcía para terminar venciendo 7-2. Además victoria visitante en el Burguillos del Cerro 1-Torrecillas 5 con triplete goleador de Alex y triunfo local en el Alfar Salvatierra 5-Buhersa Fyerpa Talayuela 3, con emoción hasta el final en la evolución del marcador.

Pleno de puntos para EF Jarandilla, Arroyo Ferroluz y Bambatam Rena que suman los 9; 6 Ciudad de Almendralejo, Colegio San José y Torrecillas; 5 Alfar Salvatierra, 4 Granja y 3 Castañar en el centro de la tabla y entre los que no han ganado tienen 2 puntos Badajoz, Cáceres y Casar, 1 Villagarcía, Burguillos y Navalmoral y cierraTalayuela sin estrenar casillero.

Y en la cuarta jornada destacan dos partidos con pocos kilómetros de viaje para los visitantes: Cáceres Uex-Arroyo Ferroluz y Casar-Colegio San José. Además Almendralejo-Jarandilla y Granja-Bambatam Rena repartirán puntos bastante importantes.