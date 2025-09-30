Fútbol. Primera Federación
El Cacereño mira al cielo y pide disculpas a la afición
El presidente verde, Carlos Ordóñez, asegura estar "muy afectado" por el fiasco de la resiembra del estadio Príncipe Felipe
Carlos Ordóñez habló este martes sobre el estado de la resiembra del estadio Príncipe Felipe. El presidente del Cacereño se mostró probablemente menos optimista que su vicepresidente, Juan Miguel Olmeda, que el día anterior había dicho en este diario que había un “70-80 por ciento de posibilidades” de que el partido del 12 de octubre ante el Tenerife se pudiese jugar en Cáceres.
Ordóñez ahondó en la cuestión de que las llamadas “semillas de verano” sembradas en agosto no cuajaron por la subida de temperaturas en septiembre y que muy recientemente, el pasado viernes, se apostó ya por las de invierno, que de momento parecen estar respondiendo bien.
Brotes verdes
“Esperemos que en breve ya el césped esté naciendo. De hecho ya hay algunos brotes. Estamos mirando todos los días el parte meteorológico para ver dónde podemos llegar, deseando que ya sea para el día del Tenerife”, declaró en un acto para presentar el convenio con MasMedio.
Poco a poco Ordóñez fue sincerándose con aparente naturalidad. “La verdad que [el terreno de juego] no está como realmente quisiéramos que estuviese, pero tenemos que ver qué avance tiene la semilla en estas dos semanas y después decidiremos si el campo reúne las condiciones mínimas para poder disputar aquí el partido del Tenerife o al final tendremos que jugar afuera”, asumió.
Pidió disculpas a los aficionados y reconoció estar “muy afectado”, pero “hay veces que cuando haces las cosas con todo el cariño y las ganas del mundo, pero dependes de otros factores, pues no sabes cómo acertar”.
La discrepancia
Según desveló, él era partidario de sembrar primero el “césped de invierno”, pero que los técnicos, “que al final son los que tienen que aconsejarnos”, respondieron que podían surgir hongos.
“Acabamos la liga en junio y había que hacer una excavación para el drenaje meter nuevas tuberías. En tres meses lo que se ha hecho aquí no es fácil. Lo que pasa es que parece que ahora vemos el terreno de juego y no sabemos, o se nos olvida, lo que hay debajo: 5,2 millones de kilos de grava y casi 3 de arena.
También habló de forma abierta que el ‘plan B’ vuelve a ser Almendralejo, como ocurrió en los encuentros ante Arenteiro y Mérida. “Una vez más hablaríamos con Extremadura, que lo tenemos como campo alternativo. Si al final el nuestro no está en las óptimas condiciones, como estoy diciendo, nos tendremos que ir a jugar allí, previo acuerdo con ellos”, explicó, “agradecido” al club azulgrana y Ayuntamiento de Almendralejo. “Da gusto tener clubs así y amigos en Extremadura”, zanjó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Lluvia de críticas en Plasencia por la organización del concierto Sanguijuelas del Guadiana
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Una pareja de Plasencia denunciará al SES por 'negligencia' tras pasar su bebé 41 días en la UCI
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente