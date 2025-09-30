El Cacereño mira al cielo y pide disculpas a la afición

Carlos Ordóñez habló este martes sobre el estado de la resiembra del estadio Príncipe Felipe. El presidente del Cacereño se mostró probablemente menos optimista que su vicepresidente, Juan Miguel Olmeda, que el día anterior había dicho en este diario que había un “70-80 por ciento de posibilidades” de que el partido del 12 de octubre ante el Tenerife se pudiese jugar en Cáceres.

Ordóñez ahondó en la cuestión de que las llamadas “semillas de verano” sembradas en agosto no cuajaron por la subida de temperaturas en septiembre y que muy recientemente, el pasado viernes, se apostó ya por las de invierno, que de momento parecen estar respondiendo bien.

Brotes verdes

“Esperemos que en breve ya el césped esté naciendo. De hecho ya hay algunos brotes. Estamos mirando todos los días el parte meteorológico para ver dónde podemos llegar, deseando que ya sea para el día del Tenerife”, declaró en un acto para presentar el convenio con MasMedio.

Poco a poco Ordóñez fue sincerándose con aparente naturalidad. “La verdad que [el terreno de juego] no está como realmente quisiéramos que estuviese, pero tenemos que ver qué avance tiene la semilla en estas dos semanas y después decidiremos si el campo reúne las condiciones mínimas para poder disputar aquí el partido del Tenerife o al final tendremos que jugar afuera”, asumió.

Vídeo | Así crece el césped en estadio Príncipe Felipe del Cacereño / Carlos Gil

Pidió disculpas a los aficionados y reconoció estar “muy afectado”, pero “hay veces que cuando haces las cosas con todo el cariño y las ganas del mundo, pero dependes de otros factores, pues no sabes cómo acertar”.

La discrepancia

Según desveló, él era partidario de sembrar primero el “césped de invierno”, pero que los técnicos, “que al final son los que tienen que aconsejarnos”, respondieron que podían surgir hongos.

“Acabamos la liga en junio y había que hacer una excavación para el drenaje meter nuevas tuberías. En tres meses lo que se ha hecho aquí no es fácil. Lo que pasa es que parece que ahora vemos el terreno de juego y no sabemos, o se nos olvida, lo que hay debajo: 5,2 millones de kilos de grava y casi 3 de arena.

También habló de forma abierta que el ‘plan B’ vuelve a ser Almendralejo, como ocurrió en los encuentros ante Arenteiro y Mérida. “Una vez más hablaríamos con Extremadura, que lo tenemos como campo alternativo. Si al final el nuestro no está en las óptimas condiciones, como estoy diciendo, nos tendremos que ir a jugar allí, previo acuerdo con ellos”, explicó, “agradecido” al club azulgrana y Ayuntamiento de Almendralejo. “Da gusto tener clubs así y amigos en Extremadura”, zanjó.