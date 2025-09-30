El filial del Al-Qázeres logra un nuevo patrocinador

El Club Baloncesto Al-Qázeres informó de que su filial, que milita en la Liga Ribesalat (la primera Nacional femenina, justo por debajo de la LF2), ha conseguido un nuevo patrocinador cuyo nombre incorporará oficialmente. Se trata de Metal Frame Renovables, que ha apostado por un equipo que se ha convertido en el gran dominador de la competición.

La nueva denominación será MFRenovables Al-Qázeres y el objetivo continúa siendo doble: por un lado foguear a las jóvenes valores que surjan de la cantera cacereña y por otro, lograr el título de campeón en el grupo que comparten tres equipos extremeños -están también SanAntonio y Baloncesto Badajoz- con los castellanomanchegos.

«Es una empresa extremeña con unos valores en los que nos identificamos plenamente: profesionalidad, trabajo en equipo, confianza, calidad y compromiso», destaca el Al-Qázeres públicamente.