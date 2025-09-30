Baloncesto. Liga Ribesalat
El filial del Al-Qázeres logra un nuevo patrocinador
El segundo equipo cacereño incorporará el nombre de la empresa MFRenovables
El Club Baloncesto Al-Qázeres informó de que su filial, que milita en la Liga Ribesalat (la primera Nacional femenina, justo por debajo de la LF2), ha conseguido un nuevo patrocinador cuyo nombre incorporará oficialmente. Se trata de Metal Frame Renovables, que ha apostado por un equipo que se ha convertido en el gran dominador de la competición.
La nueva denominación será MFRenovables Al-Qázeres y el objetivo continúa siendo doble: por un lado foguear a las jóvenes valores que surjan de la cantera cacereña y por otro, lograr el título de campeón en el grupo que comparten tres equipos extremeños -están también SanAntonio y Baloncesto Badajoz- con los castellanomanchegos.
«Es una empresa extremeña con unos valores en los que nos identificamos plenamente: profesionalidad, trabajo en equipo, confianza, calidad y compromiso», destaca el Al-Qázeres públicamente.
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Lluvia de críticas en Plasencia por la organización del concierto Sanguijuelas del Guadiana
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Una pareja de Plasencia denunciará al SES por 'negligencia' tras pasar su bebé 41 días en la UCI
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente