Tenis
Final del torneo de Tokio: Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El número uno del mundo se mide en la final ante el estadounidense, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz disputa este martes la final del ATP 500 de Tokio 2025 frente a Taylor Fritz. Superadas las molestias en el tobillo, el murciano encara su último compromiso en territorio japonés. Su camino hasta la final no ha sido sencillo: tras un estreno complicado ante el argentino Sebastián Báez, logró imponerse con autoridad a Bergs y Nakashima, antes de sufrir para doblegar a Casper Ruud en semifinales. Esta primera participación como número uno del mundo la está solventando con nota.
Ahora le espera la prueba más exigente. Alcaraz necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación ATP, ya que los 500 puntos en juego en Tokio le sirven para compensar los que defendía en Pekín, donde en 2024 conquistó el título al vencer a Jannik Sinner.
Su rival será Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking. El estadounidense llega a la final tras superar a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.
