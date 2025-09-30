Máxima ilusión en el Licenciados antes de su estreno en Primera

El Licenciados Reunidos ultima los detalles para afrontar el que será su debut en la Primera División Nacional femenina de voleibol este próximo fin de semana en Soria. Tras varias semanas de preparación, el conjunto colegial ha completado una pretemporada intensa, diseñada para adaptarse a las nuevas exigencias competitivas y llegar en las mejores condiciones a su estreno liguero.

Los resultados

El equipo comenzó los entrenamientos a finales de agosto y ha disputado un total de cuatro amistosos que han servido como preparación y puesta a punto. El primero, en Madrid ante Las Rozas (Primera madrileña), se saldó con victoria por 3-2. Más tarde, las extremeñas se desplazaron hasta Córdoba para participar en un triangular frente a Adecor (Primera andaluza) y Miguelturra (de su mismo mismo grupo), con resultados de 3-2 a favor y 1-3 en contra. La preparación culminó este sábado con la gran sorpresa en el Trofeo Élite Diputaciones, donde las cacereñas vencieron 3-2 al Extremadura Arroyo, de Superliga 2.

Al término de la pretemporada, el club hace un balance muy positivo: «Estamos muy contentos y satisfechos con el trabajo realizado. Hemos tratado de diseñar una pretemporada de mucho trabajo físico y de pista, donde ir adaptándonos a las nuevas exigencias de la categoría», señalan desde el cuerpo técnico.

Conscientes del reto que supone el salto competitivo, el Licenciados Reunidos afronta la campaña con humildad y ambición. «Sabemos de la dificultad que nos espera, pero para nosotros es un gran reto pelear por la permanencia y asentarnos en la categoría con un equipo basado en la cantera», apuntan.

El próximo fin de semana llegará la hora de la verdad, cuando las colegialas debuten oficialmente en Primera Nacional. Una cita que marca el inicio de una etapa ilusionante para un equipo que quiere seguir creciendo.