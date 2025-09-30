Pablo Lospitao y Adrián Benito, al Campeonato de Europa sub 23

El extremeño Pablo Lospitao y Adrián Benito, corredor del equipo Extremadura Pebetero, han sido convocados por el seleccionador nacional sub 23, Pascual Orengo, para representar a España en el Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta, que se celebrará el próximo sábado en la región de Drôme-Ardèche, Francia.

La convocatoria de Benito es, según su club, “un justo reconocimiento a su gran temporada”. El joven ciclista ha destacado con victorias en la Vuelta a Zamora y la Vuelta a Castilla-La Mancha, además de lograr podios en la Vuelta al Guadalentín y la Vuelta a Madrid. También se ha impuesto en etapas de la Vuelta a Extremadura, la Vuelta a Madrid y la Vuelta a Zamora, consolidándose como una de las promesas del ciclismo español.

La selección española sub 23 estará formada por Héctor Álvarez, Pau Martí, Adriá Pericas (4º, 6º y 9º, respectivamente, en el reciente Campeonato del Mundo en Ruanda), Pablo Lospitao, Daniel Cepa y Adrián Benito. El equipo competirá por el prestigioso maillot de estrellas, que distingue al Campeón de Europa, y por las medallas del podio final. Desde el Extremadura Pebetero se muestran optimistas: “La selección española tiene opciones reales de pelear por las medallas, como ya demostraron en el Mundial, y la motivación será máxima para alcanzar este objetivo”.

Adrán Benito, en primer término. / Extremadura Pebetero

Duro perfil

El recorrido del campeonato, de 121 kilómetros y aproximadamente 2.500 metros de desnivel positivo, es “duro y exigente, aunque algo corto para la categoría”, según el análisis del club. Los corredores deberán completar tres vueltas a un circuito de 34,6 kilómetros, enfrentándose en cada una a la desafiante subida a Saint-Romain-de-Lerps, con 6,8 kilómetros al 7,3% de pendiente media, que promete “romper y seleccionar el pelotón” en cada paso. La prueba concluirá con una vuelta final a un circuito de 17 kilómetros antes de la meta.

El Extremadura Pebetero expresó su gratitud al seleccionador Pascual Orengo por “confiar en nuestro corredor Adrián Benito para un evento de escala mundial y gran prestigio internacional como el Campeonato de Europa”. Asimismo, el club desea “la mayor de las suertes” a la selección española en esta competición.