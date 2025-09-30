Rai, técnico del Coria: «El equipo ha dado un paso adelante»

El Coria empieza a mostrar su mejor versión. La contundente victoria por 5-0 ante el Colonia Moscardó no solo supuso la segunda del curso, sino que reflejó la evolución de un equipo que, tras un inicio dubitativo, comienza a despejar dudas y a dar ese «paso adelante» que reclamaba su entrenador, Rai Rosa.

El técnico fue claro tras el choque: hubo dos partidos dentro del mismo. «La primera parte no me gustó nada, no trasladamos al campo lo trabajado durante la semana», admitió. Sin embargo, todo cambió en la reanudación. El Coria salió con otra cara, con ambición de tener el balón, de progresar a través del pase y de explotar la velocidad de sus hombres de ataque. El resultado fue demoledor: un segundo tiempo brillante, en el que el conjunto celeste dominó y castigó al rival con solvencia.

Esa capacidad para reaccionar y elevar el nivel de juego supone una inyección de confianza para un equipo que necesitaba un triunfo así para reencontrarse con sus sensaciones. «El equipo ha dado un paso adelante», subrayó Rosa, satisfecho con la actitud y la pegada mostrada. La goleada se redondeó con el golazo de falta de Juanjo Chavales, una recompensa para un jugador que ha sufrido molestias físicas y que empieza a recuperar protagonismo.

La victoria en La Isla refuerza el papel del Coria como un bloque fiable en casa, donde suma y convence. Dos de dos. Sin embargo, la asignatura pendiente sigue estando lejos de su estadio. El propio técnico reconoció que en las salidas se han pagado caros pequeños detalles: expulsiones, errores a balón parado o la falta de concentración en momentos clave.

El reto, por tanto, está marcado: confirmar fuera de casa la mejoría que ya se ve como local. Y la primera oportunidad llegará este mismo fin de semana, con una visita exigente al estadio del Quintanar de la Orden, el domingo a las 18.00 horas. Allí, el Coria tratará de dar continuidad a la imagne ofrecida ante el Moscardó y demostrar que eñ equipo ya está preparado para competir con garantías en cualquier escenario.

La goleada en casa fue el primer síntoma de recuperación. Ahora falta el examen definitivo: sumar también a domicilio para ver un equipo fiable.