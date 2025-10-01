Los clubes extremeños conocerán sus rivales de Copa del Rey el próximo lunes

El próximo lunes 6 de octubre, a partir de las 13.00 horas, los clubes extremeños con plaza asegurada en la Copa del Rey, Mérida, Cacereño, Extremadura y Azuaga, además de la posibilidad del Campanario si logra superar su eliminatoria previa frente al Yuncos (0-0 en la ida), conocerán a sus rivales de primera ronda en el sorteo que se celebrará en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, Madrid.

Este año la Copa del Rey introduce como novedad un sorteo basado en criterios de proximidad geográfica, estableciendo diferentes bombos en función de las categorías y ubicaciones de los equipos. En este escenario, el Campanario, en caso de clasificarse, tendría el premio de medirse a un equipo de Primera División, con únicamente dos opciones posibles: Rayo Vallecano o Getafe, disputando el encuentro como local.

El Azuaga, que milita en Tercera Federación, se enfrentará de forma segura a un rival de Segunda División, con tres alternativas: Leganés, Las Palmas o Albacete. El equipo rojiblanco también jugará en casa esta eliminatoria a partido único. Por su parte, el Extremadura, encuadrado en Segunda Federación, podría tener como rival, con pocas probabilidades, a un equipo de Segunda División, pero lo más previsible es que su cruce sea ante un conjunto de Primera Federación. Las opciones en este caso son Tenerife, Mérida, Cacereño, Guadalajara, Talavera o Ibiza. La eliminatoria se disputará en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.

En cuanto a Mérida y Cacereño, equipos de Primera Federación, casi con total seguridad se medirán a conjuntos de Segunda Federación, como el propio Extremadura, Rayo Majadahonda, Navalcarnero, Alcalá o Quintanar del Rey, debiendo afrontar la eliminatoria fuera de casa. Existe una mínima posibilidad de que el sorteo les cruce con rivales de su misma categoría, lo que incluiría a Tenerife, Mérida, Cacereño, Guadalajara, Talavera o Ibiza, siendo en ese caso la sede determinada por el orden de extracción.

Los partidos de esta primera ronda se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre, con gran parte de los encuentros televisados a nivel nacional, lo que supondrá un escaparate de primer nivel para los equipos extremeños participantes, que volverán a vivir la ilusión de una competición que cada año permite a los modestos medirse con rivales de mayor categoría.