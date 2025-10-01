Elia Canales, genes extremeños en la cima del arco a nivel planetario

Donde menos se espera, salta el deportista de élite con sangre extremeña. El padre de la arquera Elia Canales Martín (Tarragona, 25 de junio de 2001), José Canales, es «de Cáceres de toda la vida», como dice ella misma. Ya puede presumir de haber acudido a los Juegos Olímpicos de París-24 y de ser reciente campeona del mundo en la modalidad de recurvo mixto, haciendo equipo con Andrés Temiño, venciendo en Corea del Sur a los ídolos locales en un país donde el tiro con arco es religión.

Sus abuelos paternos viven en Cáceres, al igual que sus tías y sus primos. «Cuando regresamos allí vamos a la plaza de Italia a visitarles, claro. Mi padre conoce a toda la gente de su edad del barrio y de hecho muchos de sus amigos de toda la vida han vuelto allí después de los años de la inmigración...», cuenta. El señor Canales conoció a Josefa, su mujer -de origen granadino-, cuando él trabajaba en Barcelona en Telefónica y el núcleo familiar pasó por Galicia antes de asentarse en Tarragona.

Cáceres es un refugio emocional de Elia. «He disfrutado mucho los veranos, cuando he ido allí a ver a la familia», recuerda. Sin embargo, también hay una conexión deportiva con Extremadura. La visitó como prometedora niña arquera dentro del Plan Nacional de Tecnificación y luego ha entrenando eventualmente en Cáceres con Fátima Agudo y ‘Tato’ Martínez, cuyos métodos le agradan mucho. «Tienen sus inventos, como los llamo yo. A nivel de preparación no tenemos nada que envidiar al resto. En Extremadura salen tantos deportistas de élite por eso».

Para ella, «al final, cuando voy a Cáceres, yo me siento también como en casa. Tengo allí a buena parte de mi familia, a más de la que pueda tener en Tarragona». Además, ha competido en el Gran Premio de España.

Inicio tardío a la élite

Elia Canales empezó con el arco «medio tarde», a los 13 años, un retraso que en un deporte tan técnico parece un obstáculo gigante. «Había probado deportes en el colegio, pero a nivel extraescolares me dedicaba al inglés y a la guitarra. Cuando hice tiro con arco fue lo que más me gustó y lo que se me ha dado un poco mejor», relata.

Elia Canales y Andrés Temiño, en el reciente Campeonato del Mundo en el que se impusieron. / Cedida

Su ascenso ha sido meteórico. Plata individual en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, oro en equipo mixto y plata individual en los Juegos Europeos de Cracovia 2023, subcampeona en la Copa del Mundo de Shanghái 2024 en mixtos... y ahora, ese oro mundial en 2025 que la catapulta. En París 2024 se consolidó como referente y solo un punto en las eliminatorias de cuartos de final la dejó fuera de la lucha por las medallas junto a Pablo Acha. A nivel individual cayó en treintaidosavos.

Su potencia física y su récord nacional de 675 puntos en 2x70m la distinguen. «Tiro 400 flechas en cada entrenamiento», revela, un ritual que combina técnica, concentración y fuerza: «es clave el factor de la potencia. Muy buena cabeza y técnica no te valen de nada si no llegas a la diana», resume.

Manejó bien la presión en el oro de Seúl, que dijo no haberla sorprendido. «Llevaba cerca varios años y era algo que me faltaba», comenta. Anteriormente tuvo a parejas como Pablo Acha y Miguel García, pero con quien mejor parece haber congeniado es con Temiño. «Es un deporte en el que dependes de ti mismo, pero en esta modalidad debes saber cómo ayudar a la otra persona en cuestiones como las indicaciones sobre el viento», apunta. Entrenan juntos en el CAR de Madrid –ella vive cerca de La Blume–, y su química con Andrés Temiño es llamativa: «compensamos igual. Entonces se nos hace muy fácil».

India y el futuro

A sus 24 años, equilibra el deporte del presente con la preparación laboral de cara al futuro. Estudia Marketing en la UCAM, becada y agradecida por la flexibilidad en los exámenes: «no tengo que preocuparme tanto porque es ‘online’ y me facilitan las fechas». Ahora se dedica al cien por cien al tiro con arco, pero no le asusta el día que pierda la puntería: «puedo entrenar o dedicarme al marketing. Sé que tengo que seguir estudiando».

Esta semana ha volado hasta a Nueva Delhi para competir en una nueva Superliga que la ilusiona. «Como hicieron con el cricket, en India quieren profesionalizar el deporte atrayendo a las marcas. Es una viaje que me compensa», señala. En la cacereña plaza de Italia la esperan para que enseñe sus medallas y trofeos una vez más.