Extremadura ruge con el BP Ultimate Rally Raid: inversión histórica y retorno millonario

Extremadura ha vuelto a situarse en la élite del motor internacional con la celebración del BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura, una prueba única en Europa y puntuable para el Campeonato del Mundo de Cross Country.

Durante tres jornadas, del 25 al 27 de septiembre, la región se ha convertido en el epicentro de la emoción y la velocidad, pero también en un ejemplo de cómo el deporte puede ser motor económico y social.

La gran novedad de esta edición ha sido la apuesta firme de la Junta de Extremadura, que ha triplicado su inversión para el desarrollo de la prueba. Si en 2024 la aportación fue de 50.000 euros, este año la cifra ha ascendido a 150.000 euros.

Bazaga y Amaro con la piloto Cristina Gutiérrez. / FJYD

Esta decisión busca situar a la comunidad autónoma en el mapa internacional de los grandes eventos deportivos y aprovechar al máximo el impacto de estas competiciones.

«Lo hacemos porque creemos en el poder del deporte como motor económico y social, y porque estamos convencidos de que es también el mejor escaparate para mostrar al mundo una Extremadura abierta, moderna y hospitalaria», ha asegurado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga.

La apuesta del Ejecutivo de María Guardiola no es coyuntural, sino parte de una estrategia que busca atraer grandes eventos internacionales que aportan notoriedad, turismo y dinamización a pueblos y ciudades extremeñas.

Autoridades regionales y locales quisieron ver el evento in situ. / FJYD

Un retorno estimado en más de 10 millones de €

La edición de 2024 de la prueba ha confirmado que la inversión tiene retorno. Según los datos de la organización, el impacto económico en la región ha superado los 10 millones de euros, con más de 5.000 pernoctaciones y el paso de la caravana internacional del motor por más de 60 municipios.

Hoteles, restaurantes y comercios locales han vivido un impulso extra, y la cobertura en más de 170 medios de comunicación ha multiplicado la visibilidad de Extremadura dentro y fuera de nuestras fronteras.

El rally, que arrancó en Lisboa, tuvo en Extremadura el 50% de su recorrido, con tres etapas y más de 500 kilómetros de competición a lo largo de Cáceres y Badajoz. Pilotos y equipos de más de 30 países recorrieron la geografía extremeña, con tramos que cruzaron desde Valencia de Alcántara hasta Zafra, dejando tras de sí imágenes espectaculares y la implicación de los vecinos de cada localidad.

Nombres como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Mattias Ekström o Cristina Gutiérrez hicieron rugir sus coches sobre suelo extremeño, en una cita que ya se perfila como referencia del calendario internacional de raids.