Marchena (Cacereño), el inicio de la cuenta atrás «para volver más fuerte»

La vida puede cambiar en un segundo y la de Antonio José Marchena Millán (Brenes, Sevilla, 27-7-2002) lo hizo en una jugada aislada y desde luego fortuita del último partido de pretemporada de su nuevo equipo, el Cacereño. Fue precisamente en la visita al filial del Betis, el club en el que se crió deportivamente, donde la rodilla derecha se le hizo cisco con una rotura de ligamento lateral interno.

Esta semana ha sido operado y todo parece haber salido bien, pero ahora su futuro es una incógnita. Él lo afronta con indiscutible optimismo:«empieza la cuenta atrás para volver más fuerte que nunca», escribió en sus redes, agradeciendo los numerosos mensajes de apoyo que ha recibido. Y todo esto refrendado por una sonrisa y el universal gesto de ‘ok’.

Ahora le esperan las largas sesiones de gimnasio y fisioterapeuta, las periódicas visitas al traumatólogo, las pruebas para detectar si todo va bien o se ha torcido. Todos, empezando por él mismo, saben que será muy difícil que vuelva a jugar al fútbol esta temporada y que la búsqueda de un nuevo destino el verano que viene -si es que el Cacereño decide no renovarle- tendrá grandes dosis de incertidumbre.

¿El mejor de la pretemporada?

Y todo esta crueldad cuando probablemente fue el jugador más destacado de la preparación del CPC. Al menos permaneció sobre el césped una alta gran cantidad de minutos porque, desde luego, le entró muy rápido por el ojo a Julio Cobos. Los planes del técnico, como pareció vislumbrarse durante aquellos encuentros, pasaban utilizar a Marchena como defensa central, una posición que no ha sido la más habitual en él, tipificado como mediocentro. Hasta logró un gol en el choque frente al Alcorcón.

El técnico, desde luego, le añora, y su decisión por ahora ha sido alinear como titulares en todos los encuentros en el eje de la zaga a Adri Crespo e Iván Martínez, sin dar apenas opción por el momento a otros dos especialistas que tuvieron problemas físicos durante agosto, Javi Barrio y Sanvi.