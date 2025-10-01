Pata y Calles se adueñan de los carriles blanquinegros

La temporada en el Grupo XIV de Tercera Federación hace parada este fin de semana en su quinta jornada, muestra suficiente para comenzar a ver las columnas vertebrales de los equipos que militan en la categoría. En el caso del Badajoz, que solo ha disputado tres jornadas por el bloqueo de FIFA, seis jugadores han sido titulares en todos los encuentros disputados hasta el momento. Tienza, Pata, Calles, Gus Quezada, Bermúdez y Borja Domingo han salido de la partida ante Santa Amalia, Don Benito y Villafranca, pero de esos seis futbolistas, solo tres han jugado los tres encuentros completos.

Se trata de Sergio Tienza, David Calles y Pedro Pata. Sacando al guardameta de la ecuación por las peculiaridades que entraña su posición, la muestra deja claro que Juan Marrero ya sabe quiénes son sus laterales titulares.

Ambos futbolistas han demostrado ser propicios para el estilo de fútbol que quiere plasmar el técnico valenciano. Son jugadores de alto nivel físico, que les permite corregir errores propios y ajenos con facilidad, destacan por su nivel defensivo y, cuando se incorporan al ataque, aportan soluciones al resto de sus compañeros.

Una muestra de la proyección ofensiva de los laterales blanquinegros fue el segundo gol que anotó el Badajoz en Villafranca durante la pasada jornada. Pedro Pata recibía cerca del área rival y conectaba de primeras un centro medido que encontraba la cabeza de Alegría para que el delantero placentino hiciera el resto.

En cuanto al plano defensivo, aunque el Badajoz aún tiene trabajo por delante para mejorar en esta faceta, los tres tantos encajados hasta el momento han llegado en situaciones que no implican a los laterales, lo que habla de su buen hacer cuando el rival pone en aprietos la portería blanquinegra.