La plantilla del Extremadura Arroyo pasa reconocimiento médico

La plantilla del Extremadura Arroyo pasó el pertinente reconocimiento médico de comienzos de temporada en el Hospital Quirónsalud Cáceres como parte del convenio de colaboración que han suscrito las dos entidades.

La plantilla al completo, a excepción de la brasileña Sara Gabrielly, que aún no se ha incorporado a la disciplina del club extremeño, se ha sometido a un exhaustivo reconocimiento que ha contemplado contempla auscultamiento, mediciones, pesadas, analíticas y electrocardiogramas, todo supervisado por la doctora Shamila López, quien también ha concretado otras pruebas y exploraciones complementarias. “Lo que se busca es hacer una valoración general para prevenir que no haya ninguna alteración que impida la práctica deportiva”, explicó la médico.

De esta forma, el Hospital Quirónsalud Cáceres se convierte en el centro médico de referencia del club arroyano, que el próximo sábado protagonizará su debut liguero, en su propia cancha, ante el Aceites Abril Voleyourense.