El VIII Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres, en el entorno del embalse Gabriel y Galán

La Diputación Provincial de Cáceres financia un año más el VIII Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres y III Regata de la Liga Centro, organizado por la Federación Extremeña de Piragüismo, que tendrá lugar este domingo.

El diputado de Deportes, Pablo Miguel López, acompañado del presidente de la Federación Extremeña de Piragüismo, Marcos Sánchez, presentaron esta nueva edición, cuyo escenario será en el entorno del embalse Gabriel y Galán, con salida en el Poblado de Granadilla y llegada a las instalaciones del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural 'El Anillo', con recorridos adaptados a las distintas categorías.

El diputado destacó la calidad de esta disciplina en la provincia y “las alegrías que nos dan, lo que nos lleva a seguir apostando por esta como por otras disciplinas a través de sus federaciones” y reiteró el compromiso de la Diputación de Cáceres de aumentar el presupuesto de las subvenciones a federaciones deportivas en concurrencia competitiva, de 100.000 euros, que ha habido hasta ahora, a 150.000 euros para el próximo año.

Incidió, además, en lo que significan estas ayudas, tanto como apuesta por el fomento del deporte de base, como por la promoción de la provincia, “uniendo, en este caso, naturaleza, patrimonio y valores deportivos”.

Referente

Por su parte, el presidente de la federación habló “éxito”, del éxito “de las ediciones anteriores que nos ha llevado, por el peso de los palistas así como de los clubes extremeños, y apoyados siempre por la Diputación de Cáceres, a convertir esta prueba en un referente del suroeste de la península”. De hecho, apuntó, este trofeo se ha incluido en la Tercera Liga Centro.

Serán en torno a 300 palistas los que participen en esta edición, “duplicando la participación de los últimos años, y teniendo como atractivo que es la única prueba que se realiza en la provincia de Cáceres en barcos de equipo”.

El evento contará con una amplia y heterogénea participación que abarca desde las categorías benjamín y alevín (Piragüín) hasta absolutos y veteranos, incluyendo además las pruebas inclusivas y paracanoe (piragüismo adaptado).

Tal como ha ido explicando el presidente de la federación, la salida será de Guijo de Granadilla y se llegará a la instalaciones de El Anillo, “con un recorrido aproximado, las categorías absolutas, de 9 kilómetros, pero, además, en el entorno de El Anillo, habrá un recorrido de tres kilómetros para las categorías más pequeñitas, Pre Benjamín, Benjamín y Alevín”.

Este Gran Premio Diputación de Cáceres de Piragüismo se ha convertido en una cita de referencia en el piragüismo extremeño, reuniendo a familias, clubes y personas aficionadas en un espacio natural privilegiado. Nombres como el del campeón del mundo en 2024 Juan Antonio Valle o los nombres de Teresa Tirado, Marta Figueroa, Elena Ayuso o Inés Felipe, entre otros muchos, estarán presentes.

El programa

11:00 h – Salida del descenso desde Granadilla y una vuelta al circuito en El Anillo para K2 absolutos, mixtos y K1 absolutos. Distancia: 8.000 metros.

11:50 h – Pruebas en El Anillo para K2 “Jóvenes Promesas” (JJPP), K2 mixto JJPP, K2 inclusivo, K1 y C1 JJPP y C1 absoluto mixto. Distancia: 3.000 metros.

12:30 h – Competición en El Anillo para K2 Piragüín, K1 Piragüín y paracanoe. Distancia: 1.500 metros.