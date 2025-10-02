El Arroyo se reivindica como un referente del deporte femenino extremeño

Son las 10.30 y en el Museo Pedrilla de la Diputación de Cáceres hay muchas sonrisas, las que protagonizan las jugadoras del Extremadura Arroyo de Voleibol, club ubicado en la cabeza del deporte regional durante las dos últimas décadas. Es la presentación del representante extremeño de Superliga 2. Por una vez, esta entidad, tradicionalmente humilde, se reivindica mirándose al ombligo.

«Apostamos en su día en el pueblo para que nuestro club fuese femenino, cuando la mujer no estaba de moda ni el deporte ni en otras facetas sociales». Lo dice una autoridad en el deporte regional, Adolfo Gómez, ‘Tate’, el presidente y exentrenador, el único técnico que ha ascendido a la máxima división con tres equipos distintos: Licenciados Reunidos, AD Cáceres y Arroyo.

«Hemos desarrollado un camino de esfuerzo durante este tiempo y esto nos ha hecho ser merecedores de representar a Extremadura, a Cáceres, a Arroyo, de una manera tremendamente orgullosa para este club», incidía Gómez ante la complicidad de los representantes políticos y los diferentes estamentos de su club.

Apoyo institucional

«Eso no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido el apoyo público desde el primer momento. Si en el deporte extremeño es difícil lograr éxitos, más complicado es mantenerlo en el tiempo». José Alberto Cacho (Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta), Carlos Caro (Ayuntamiento de Arroyo) y Pablo López (Diputación) miraban con complicidad y subrayaban después las bondades del proyecto. Gracias a la Junta, a la diputación, al ayuntamiento, «el primero en apostar por el club”, ensalzó Gómez, haciendo lo propio también con la Federación Extremeña de Voleibol. En el acto se encontraba apoyando Mayte Bernal, presidenta de la territorial.

Siempre hay un pero, según el presidente del Arroyo «la columna que nos falta es el apoyo privado, que no es el que nosotros quisiéramos. Hemos estado trabajando durante todo el verano para intentar conseguir que se consolidase el presupuesto, pero de momento han sido empresas de Arroyo y de Cáceres las que colaboran con nosotros, pero no hemos conseguido el gran patrocinador privado que consolide el proyecto».

Con ilusión

Por falta de ganas no será. «Eso no nos quita ninguna ilusión ni valor. Vamos a intentar seguir trabajando como lo hemos hecho durante todos estos meses para consolidar este presupuesto que nos pueda permitir lo más dignamente en una competición que con 36 clubs en liza, somos el equipo de la población de menor número de habitantes. Esto es un valor para el reconocimiento que hacemos».

En tono de reivindicación también agradeció que los medios apoyen “a un club pequeñito, rural, femenino, que no es fácil que llegue. La cercanía que siempre ofrece a los medios hace que nos tratéis de esa manera tan respetuosa», apuntó.

El objetivo es claro: «intentar mejorar» el proyecto de la pasada temporada, el último con la brasileña Flavia Lima al frente. «Lo hemos revertido y hemos conseguido reunir a este grupo de técnicos y jugadoras», mostró. De las 14 jugadoras del equipo, ocho son de la cantera. «Seguimos apostando por nuestra cantera y sobre todo por los más jóvenes. Ya no tenemos a aquellas jugadoras referentes que fueron parte del voleibol nacional, pero tenemos a quienes queremos dar la proyección necesaria para que lleguen a esas referentes».

Capitana y técnico

De las ocho, una es la capitana, Desirée Castaño, otra de las protagonistas, que mostró su ilusión por asumir el reto. Cinco son junior y dos juveniles de primer año. «Tenemos asegurado el relevo si su trabajo es bueno», según Gómez.

Pablo Alonso es el nuevo técnico, y su perfil está claro: «un referente en la formación de jugadoras jóvenes» por estar en el staff técnico de la concentración permanente de la Federación Española de las selecciones sub-16 y sub-19.

El entrenador, que tendrá como ayudante a Ana Lucas, dio las gracias al club «por apostar por mí en un proyecto que desde que se puso en contacto conmigo Adolfo no tuve más remedio que decirle que sí. Yo ya estaba con las selecciones, pero el proyecto me atraía mucho. También dar las gracias a las chicas, va a ser un año muy emocionante para todos». Todas excepto la portuguesa Sara Ferreira estaban presentes en el acto.

La plantilla la integran Andre Villacañas (líbero, número 2); Lía Cambero (líbero, número 4); Sara Molano (opuesta, 6); Brenda Arango (central, 7); Sara Holgado (universal, 8); Ángela Peña (receptora, 9); Carolina Afán (receptora, 10); Desirée Castaño (receptora, 11); Laura Lozoya (central, 12); Juana Giardini (colocadora, 13), Sara Ferreira (receptora, 14), Paula Castaño (universal, 15); Andrea Carrero (universal, 17); y Silvia Martínez (colocadora, 20).