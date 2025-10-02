El Badajoz busca la primera victoria ante su gente

Nueva oportunidad del Badajoz de compensar a su gente con una victoria en casa tras un complicado inicio liguero. El conjunto pacense se mide este sábado a las 18.30 al Diocesano en el Nuevo Vivero con la premisa de sumar la primera victoria como local tras las buenas sensaciones transmitidas en su visita a Villafranca.

Los hombres de Juan Marrero efectuaron su mejor actuación de la campaña y consiguieron imponerse por 0-2. Un tanto en propia meta de Dimi y otro de Alegría, cuya actuación fue excelsa, fueron suficientes para que el Badajoz sumara su primera victoria de la temporada y dejara su casillero de puntos a cero tras superar la deducción de puntos impuesta por su no comparecencia en la primera jornada a causa del bloqueo de FIFA a las fichas de sus futbolistas.

Cimentados en una presión muy efectiva, los pacenses consiguieron generarle ocasiones constantes al Villafranca, además de evitar que Sergio Tienza tuviera que intervenir.

La única nota negativa del choque la puso Borja Domingo. El delantero valenciano se fue al suelo pasada la media hora de partido y tuvo que ser sustituido por Pablo Rodríguez debido a unas molestias en la zona del pubis. Tras el choque, Marrero confirmó que había entrenado bien durante la semana y que sería evaluado para conocer el alcance de la lesión.

De este modo, el ariete se suma a la lista de dudas para el choque ante el Diocesano, una lista en la que ya están Gorka Iturraspe, que aún no ha podido debutar en partido oficial, Jorge Barba, que ante el Don Benito sufrió una herida en uno de sus talones que requirió de cinco puntos de sutura y que le obligó a perderse el encuentro del pasado domingo, y Pavón, también ausente en la tercera jornada.

Los blanquinegros necesitarán que su enfermería empiece a vaciarse lo más pronto posible si quieren competir con total garantías ante un Diocesano que destaca siempre por su frescura y velocidad. El conjunto colegial se sitúa en la novena posición de la tabla clasificatoria tras haber cosechado tres empates y una victoria en lo que va de campeonato.

Los cacereños protagonizaron una sólida victoria en su último choque, en el que se impusieron al Pueblonuevo por 2-0. Un doblete de Marcos Marín en los instantes finales de la primera parte fue suficiente para que el conjunto que dirige Adolfo Senso se embolsara los primeros tres puntos de la temporada en su campo.