El Cacereño celebra que haya crecido "toda la semilla" del Príncipe Felipe

¿Se jugará el Cacereño-Tenerife en el Príncipe Felipe el próximo 12 de octubre (21.00 horas)? En el decano extremeño siguen sin atreverse a hacer un pronóstico claro. “Está difícil, pero puede ser, no podemos decir ni asegurar ni una cosa ni otra”. Juan Manuel Olmeda, ‘Guelo’, vicepresidente del consejo de administración del CPC, se pronuncia este jueves en similares términos a los de esta misma semana en este diario en torno a si el césped estará, al menos, para poder utilizarlo, aunque no sea en la mejor de las condiciones.

“Ha nacido toda la semilla”. Esa es la noticia en positivo de las últimas horas, “pero tenemos que esperar para decidir el lunes o el martes”, recalca. La pasada semana se puso esa semilla que ahora hace que broten brotes verdes. “Ya lo que tiene que hacer es crecer”. El tiempo, benigno en los próximos días, puede ayudar.

“Tanto como si se puede jugar como si no la gente lo va a entender y dentro de un mes se va a ver. Nosotros ya sabemos qué hacer”, agrega Olmeda, quien también ha insistido en pedir comprensión. “Estamos haciendo todo lo posible para que se pueda jugar, pero ya no depende de nosotros”.

Verde asegurado

“Vamos a ver si hasta el lunes crece y somos capaces de hacerle una corta a mitad de semana. Hasta lunes o martes no lo vamos a saber si se puede. A ver si tira y si podemos cortar el miércoles o así y después otra vez el sábado o el domingo…", explicó el directivo.

“Verde va a estar seguro, pero ya veremos”, dice. “La gente tiene ganas de jugar en casa ya”. Ese es el verdadero sentimiento. El futuro se desconoce.

Mirando a la liga

Mientras tanto, el equipo de Julio Cobos prepara el duelo del sábado (16.15, Ángel Carro) ante el Lugo con la idea de seguir invicto fuera de casa. Después llegará el partido de Tenerife (si finalmente no se puede en Cáceres sería en Almendrejo), la octava jornada en feudo del Athletic B (día 19, 20.30) y después el de la novena jornada en casa ante el Ourense (sábado, 16,15).