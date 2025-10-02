Nico Marina, Juan Santos y Erikas Kalinicenko, el triple orgullo del Cáceres

«Es la última de esta pretemporada. Hoy es un día muy especial porque como cacereño me toca presentar a dos jugadores de la casa. Tengo muchísimo orgullo de que estén en la plantilla (Nico Marina y Juan Santos) y también por la renovación de Erikas Kalinicenko, que para nosotros el año pasado fue vital y que sufrió una lesión de la cual estamos en proceso de recuperación. Teníamos claro que queríamos que se quedase y esperarle a que volviese». El director deportivo del Cáceres Patrimonio, Lorenzo Díaz, habló en términos esperanzadores en la puesta de largo oficial de tres de los componentes del club extremeño de Segunda FEB.

Era el día que se conocía el próximo rival en Copa España (será el LogroBasket de la misma categoría el oponente en dieciseisavos, fuera de casa), pero la agenda del Cáceres estaba centrada en la presentación de tres jugadores especialmente importantes para la temporada, aunque en el caso del alero lituano se desconoce cuándo puede volver a las canchas.

Juan Santos, en casa

«Estoy muy contento de volver a la que considero mi casa, donde he crecido como persona y como jugador. En cuanto en verano me llegó la oferta, la cogí con muchas ganas y afrontando con un rol distinto, pero con más ilusión que nunca, hacer un año bueno», declaró Juan Santos (23 años). El alero asumió que «voy a ir al máximo;lo que esté en mi mano lo haré. Estando en una categoría inferior he tenido un rol con más protagonismo y jugando más, pero ese año lo afronto con la ambición de siempre», agregó el alero.

Erikas Kalinicenko, sin plazos fijos

Mientras, Kalinicenko (28 años) agradeció el club la confianza. «Desde que se supo la gravedad de la lesión ya me transmitieron la tranquilidad. En ese momento no te das cuenta. El apoyo que me han dado de empezar la rehabilitación en verano en las mejores condiciones me hace transmitir mis ganas. Tengo ganas de empezar, pero ahora me toca aportar en otras facetas desde fuera y con ganas de poder volver», subrayó.

¿Los plazos?«Esto es más o menos matemático. Hay que respetarlos porque la plastia tiene que fijarse al hueso. Este proceso no hay forma de acelerarlo y son 9-10 meses, a veces 12... no hay un plazo fijado porque cada cuerpo es diferente». El ala-pívot asume que es un proceso «muy difícil porque hay que hacer una rodilla nueva y esto tarda su tiempo», abundó alguien que no quiere conjeturar sobre si con él sano el equipo de Adriá Alonso hubiera ascendido.

«Había muchos mimbres para conseguirlo y no se logró, puede ser que contribuyese que yo no estuviese, pero no creo que fuera ese el motivo». Kalinicenko no quiere hablar ahora de ascenso y sí de empezar a aportar «poco a poco porque vengo de una lesión grave».

Nico Medina, agradecido por la confianza

Por su parte, el talentoso base Nico Marina (aún 16 años) agradeció al director deportivo y a Jacinto Carbajal (el entrenador presenció la rueda de prensa, discretamente, en el fondo de la sala de prensa del Multiusos) «la confianza que me han dado desde el primer día por ser un jugador tan joven y con muchas ganas de que empiece la temporada», explicó.

El adolescente cacereño dijo que espera «aprender de los compañeros», al tiempo que prometió dar «todo lo que yo sé al equipo» y que «podamos conseguir grandes cosas». ¿El ascenso? Ahí ninguno de los jugadores quiso particularizar.

Este proyecto, nacido con tintes más modestos que el anterior, tendrá que calibrar qué puede plantearse como objetivo real «y pelear». Esa es la consigna innegociable... de momento.