Fútbol | Copa de la Reina
El Sport Extremadura golea al Rayo en Copa y optará a un Primera
Las verdinegras se impusieron por 1-5 con una soberbia Amanda Chaves, que anotó un hat-trick, y avanzan a octavos de final en el torneo del KO
Ficha técnica:
1 – FUNDACIÓN RAYO VALLECANO: De Murga; Edurne, Aguado, Burda, Roci Fernández, Braojos, Rosi (María Villajos, min.59), Paule, Recarte (María Ibáñez, min.59), Gema Rocha (María Martí, min.59), Sara (Lisotto, min.59).
5 – SPORT EXTREMADURA: Arrate: Alba Zafra (Ana Herrera, min.69), Anlly Taborda, Elena González, Carmen Pérez (Karen Venica, min.69), Valeria Tena (Özbay, min.80), Mireia, Amanda Chaves (Marta Revuelta, min.69), Saioa, Claudia Sánchez (Ivet, min.73), Espe Cuello.
GOLES: 0-1, Amanda Chaves (min.35); 0-2, Carmen Pérez (min.51); 0-3, Amanda Chaves (min.62); 0-4, Amanda Chaves (min.64); 0-5, Valeria Tena (min.79); 1-5, Burda (min.85).
ÁRBITRO: Candela González de la Aleja Expósito. Expulsó a la local María Martí y amonestó a la visitante Alba Zafra.
INCIDENCIAS: El partido se disputó en el Campo Cotorruelo 1 en lugar de en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo como estaba previsto.
El Sport Extremadura hace historia en la Copa de la Reina. El conjunto pacense superó de manera contundente al Fundación Rayo Vallecano tras vencer por 1-5 y avanza hasta los octavos de final de la competición, donde tiene altas probabilidades de medirse a un equipo de Liga Iberdrola.
Las futbolistas que dirige Juan Carlos Antúnez mostraron su superioridad desde el inicio del choque, aunque no se adelantaron en el marcador hasta el minuto 35. Amanda Chaves convertiría el primero de sus tres tantos con una excelsa vaselina que ponía en ventaja a las verdinegras en la capital.
El resultado no iba a moverse más durante el primer tiempo, pero tras el descanso el Sport aumentaría el ritmo y solventaría la eliminatoria en quince minutos. Carmen Pérez, en el 51’, anotaba el segundo gol del partido antes de que Amanda completara su triplete en el 62’ y en el 64’.
Valeria Tena se sumaría a la goleada haciendo el quinto gol en el minuto 79 y ponía el broche a un enfrentamiento al que habría que sumar el tanto de Burda para el Rayo en el 85’, dejando el resultado en el 1-5 final.
Con esta goleada, el Sport Extremadura confirma su gran estado de forma. Empatadas a puntos en el liderato en el Grupo 3 de Segunda Federación y en octavos de final de la Copa de la Reina, la escuadra pacense cierra un mes de competición para el recuerdo con grandes retos por delante.
