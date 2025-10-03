El Arroyo se siente «preparado» para su estreno

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el municipal arroyano, el partido correspondiente a la primera jornada del grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Aceites Abril Voleyourense, un encuentro que supondrá el debut esta temporada en la división de plata del vóley español.

El nuevo técnico de la escuadra arroyana, Pablo Alonso, podrá contar ya con su plantilla al completo, después de que este mismo viernes haya arribado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la jugadora brasileña Sara Gabrielly, que no ha podido hacer la pretemporada con sus compañeras. En relación al adversario, señaló que «nos enfrentaremos a un equipo recién ascendido, con muchas ganas de competir en la nueva categoría».

El técnico apuntó que la formación gallega mantiene el bloque con el que logró el ascenso hace unos meses, «en el que destacan algunas de sus jugadoras por su experiencia y recursos técnicos».

«Lo que sí está claro es que mi equipo está preparado y que después de darle la mejor bienvenida posible al conjunto orensano intentaremos frenar su potencial con nuestro mejor juego», concluyó el sustituto de Flavia Lima, sumamente ilusionado.