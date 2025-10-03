El Cacereño quiere centrarse en Lugo y 'aparcar' su césped

El Cacereño quiere seguir invicto fuera de casa, una estadística de la que puede alardear tras las visitas a Pontevedra, Getxo y Barakaldo, todas ellas saldadas con empates. La cita es este sábado en el Ángel Carro (16.15), donde le espera un Lugo que no ha empezado bien, al punto de que este recién descendido está incluso situado detrás en la tabla que los extremeños (seis puntos de los extremeños, decimocuartos, por cuatro de los gallegos, decimosextos). El encuentro aparcará por al menos dos horas el debate de lo que todo el aficionado del CPC tiene en mente: si el siguiente duelo, ante el Tenerife, el domingo 12 a las 21.00 horas, se disputa o no en el Príncipe Felipe. Las últimas sensaciones son optimistas en relación al césped, que sigue creciendo a buen ritmo.

“La tabla no refleja lo que están haciendo. Es un equipo que hace un buen fútbol y genera muchas ocasiones, pero unas veces por el portero contrario y otras porque no son capaces de acertar se ven en la zona de abajo. Es de los llamados a meterse en puestos de playoff al menos”. Julio Cobos, técnico del CPC, alerta sobre la situación de los locales, que para él se torna engañosa.

A ganar

¿Firma el empate, su resultado fetiche, el Cacereño? El técnico del decano extremeño, que en principio solamente tiene la baja de Iván Fernández, que sigue con sus problemas musculares y que previsiblemente volverá ante el Tenerife, lo tiene claro. “No, no, yo cada vez que juego quiero ganar. A lo mejor en función del partido lo vemos con buenos ojos, pero vamos a intentar ganar. En los tres que hemos jugado fuera el equipo siempre ha intentado vencer y hemos estado muy cerca. Nos gustaría que fuera esta vez”, recalcó.

“Nuestro equipo está muy concienciado. A pesar de haber conseguido puntos no está todo lo contento que deberíamos. Siempre que se suma es importante, pero queremos ganar y vamos con esa intención. Entrenamos con muchas ganas y todo el mundo quiere participar y a intentar conseguir el primer triunfo fuera de casa”, declaró.

El césped

Cuestionado sobre el césped del Príncipe Felipe y a nueve días vista del encuentro ante el Tenerife, Cobos no varía el discurso de sus últimas comparecencias públicas: “nosotros queremos jugar en nuestro estadio. Ojalá esté bien, pero que si no estuviese pues iremos a otro sitio y el equipo tiene que seguir en esa línea. Es algo que no depende de nosotros y no podemos hacer mucho. Ojalá juguemos aquí y nuestra afición pudiese venir porque es un partido muy bonito para que venga mucha gente, pero no soy técnico”.

¿Es optimista Cobos?, se le pregunta. El entrenador no quiere cambiar el relato “Si llega, bien, pero a mí lo que me interesa es el partido de Lugo”, dijo, para aseverar después: “creo que va a ser complicado, pero ya llegará la semana siguiente”.

¿Se está distrayendo la atención de la actualidad diaria del equipo con el césped? “Yo trato de que no sea así. Nosotros lo tenemos asumido. En pretemporada todos los partidos los jugamos fuera y desde que empezamos la liga también. De cara a los jugadores lo tienen clarísimo: si jugamos en nuestro estadio muy bien, pero que si no hay que jugar fuera”.

El terrreno de juego del Príncipe Felipe, este viernes. / José María Ortiz

Lesionados en Lugo

En el Lugo hay dos lesionados de especial importancia por su predominante rol en el equipo, el centrocampista Balboa y el defensa Iago López. Especialmente importante ha sido en los últimos partidos la baja de Lago Junior, un extremo de 35 años que llegaba este año al cuadro gallego con la vitola de una prolongada experiencia en equipos de relevancia, sobre todo en el Mallorca, con el que el futbolista marfileño ha jugado 50 partidos en Primera División. Puede reaparecer este sábado. “Es muy buen jugador, muy desequilibrante y que puede marcar diferencias, pero el Lugo está hecho con jugadores con experiencia en superior categoría”, abundó Cobos cuestionado sobre el africano.

En el Lugo se espera, mientras, crear un buen ambiente para lograr el segundo triunfo de la temporada. En plenas fiestas de San Froilán, se quiere poblar la grada. Cada abonado podrá adquirir hasta tres entradas extra a un precio de cinco euros.

Respecto al CPC, el entrenador, Yago Iglesias, alabó la “dinámica” con la que llegan los extremeños y el hecho de que sea “un equipo vertical que está compitiendo muy bien y que es complicado, como todos los de la categoría”.